Trend Galeri Trend Yaşam ENFLASYON ORANI 2026 NİSAN ne zaman belli olacak? TÜİK ile enflasyon rakamları bekleniyor

ENFLASYON ORANI 2026 NİSAN ne zaman belli olacak? TÜİK ile enflasyon rakamları bekleniyor

Nisan ayının sonuna yaklaşılırken enflasyon verilerine dair ilgi giderek artıyor. Vatandaşlar, 2026 yılı Nisan ayı enflasyonunun açıklanıp açıklanmadığını ve verilerin hangi tarihte duyurulacağını merak ediyor. Her ay düzenli olarak yayımlanan TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları bu dönemde de paylaşıldı. Nisan ayına ilişkin enflasyon beklentisinin hangi seviyede olduğu ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) söz konusu aya ait verileri ne zaman açıklayacağı ise kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Giriş Tarihi: 03.05.2026 21:03
ENFLASYON ORANI 2026 NİSAN ne zaman belli olacak? TÜİK ile enflasyon rakamları bekleniyor

Nisan ayına ilişkin enflasyon beklentileri, Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi ve ekonomist değerlendirmeleriyle netleşti. Ankete göre yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 25,38'den yüzde 27,53'e çıktı. Maaş zamları ve kira artışlarında belirleyici olan nisan verilerinin, mayısın ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

ENFLASYON ORANI 2026 NİSAN ne zaman belli olacak? TÜİK ile enflasyon rakamları bekleniyor

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Nisan ayı enflasyon rakamları 3 Mayıs'ın pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 4 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

ENFLASYON ORANI 2026 NİSAN ne zaman belli olacak? TÜİK ile enflasyon rakamları bekleniyor

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,11 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,93'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 25,38'den yüzde 27,53'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,17'den 23,39'a, 24 ay sonrası için ise yüzde 17,30'dan 18,02'ye çıktı.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 50,9685'ten 51,2285'e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 52,6965'ten 53,6195'e yükseldi.

ENFLASYON ORANI 2026 NİSAN ne zaman belli olacak? TÜİK ile enflasyon rakamları bekleniyor

MART AYI ENFLASYONU

Mart 2026 enflasyon verilerine göre TÜFE aylık %1,94, Yİ-ÜFE ise %2,3 arttı. Yıllık enflasyon TÜFE'de %30,87, Yİ-ÜFE'de %28,08 olarak gerçekleşti.
12 aylık ortalamalara göre enflasyon TÜFE'de %32,82, Yİ-ÜFE'de %25,98 oldu.
Verilerle birlikte kira artış oranı da %32,82 olarak belirlendi.

ENFLASYON ORANI 2026 NİSAN ne zaman belli olacak? TÜİK ile enflasyon rakamları bekleniyor
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör