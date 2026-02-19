Epstein dosyasında şoke eden detaylar! Apartmanın güvenliğinde İsrail parmağı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanırken 2019'da cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in New York'ta kaldığı apartmana ilişkin çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Epstein'in New York'ta kaldığı apartmanın güvenlik sisteminin İsrail hükümeti tarafından kurulduğu iddia edildi. Drop Site News'in, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan e-postalara dayandırdığı haberde, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın da sık sık kaldığı binadaki güvenlik kurulumunun Epstein'in onayıyla gerçekleştirildiği öne sürüldü.