Epstein dosyasında şoke eden detaylar! Apartmanın güvenliğinde İsrail parmağı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanırken 2019'da cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in New York'ta kaldığı apartmana ilişkin çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Epstein'in New York'ta kaldığı apartmanın güvenlik sisteminin İsrail hükümeti tarafından kurulduğu iddia edildi. Drop Site News'in, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan e-postalara dayandırdığı haberde, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın da sık sık kaldığı binadaki güvenlik kurulumunun Epstein'in onayıyla gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 19.02.2026 14:57
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla yargılanırken cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'in New York'taki apartmanına ilişkin ortaya atılan yeni iddia, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Kar amacı gütmeyen haber sitesi Drop Site News, ABD Adalet Bakanlığının yakın zamanda yayımladığı bir dizi e-postaya göre, Epstein'in New York'a geldiği dönemlerde kaldığı apartmana güvenlik sistemlerinin İsrail hükümeti tarafından yerleştirildiğini iddia etti.

E-POSTALARDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Habere göre, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan e-posta yazışmalarında, Manhattan 66. Sokak'taki 301 numaralı binaya güvenlik ekipmanlarının 2016 başında yerleştirilmeye başlandığı belirtildi. Yazışmalarda, Epstein'in kurulum sürecini bizzat onayladığı ve çalışanları ile İsrailli yetkililer arasında toplantılara izin verdiği iddia edildi.

BARAK'IN DA KALDIĞI BİNA

Söz konusu binada eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın da sık sık konakladığı kaydedildi. E-postalarda, Barak'ın kaldığı dairede güvenlik çalışmalarının en az iki yıl sürdüğü ve İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği yetkililerinin Epstein'in personeliyle düzenli yazışmalar yaptığı öne sürüldü.

Kadrosunun kendilerini "tarafsız ve kurulu düzen karşıtı" olarak tanımladığı sitenin haberinde ayrıca, binadaki dairelerin sık sık Epstein'in bağlantıda olduğu kişilere kiralandığı ve reşit olmayan mankenlerin barındırılması için kullanıldığı bilgilerine de yer verildi.

BARAK-EPSTEİN BAĞLANTISI İLK 2019'DA BASINA YANSIMIŞTI

Epstein'in 2019'da Manhattan'daki hapishanede intihar ettiği haberlerinin ardından Barak'ın, milyarder iş insanıyla birkaç kez görüştüğü haberlere yansımıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Epstein'in rakibi olan Barak ile yakın ilişkisinin onun İsrail ile olan bağlarını güçlendirmekten ziyade zayıflattığını öne sürmüştü.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.