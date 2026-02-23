Trend Galeri Trend Yaşam Epstein jetleri İngiliz askeri üslerinde: Silinen kayıtlar neyi gizliyor? Fuhuş ağının İngiltere ayağı kan dondurdu

Epstein jetleri İngiliz askeri üslerinde: Silinen kayıtlar neyi gizliyor? Fuhuş ağının İngiltere ayağı kan dondurdu

Sapık pedofili Jeffrey Epstein'a ait özel jetlerin İngiltere'deki askeri üsleri kullandığı ortaya çıktı. Ancak kritik uçuş kayıtlarının bir kısmının imha edilmiş olması "örtbas" şüphelerini büyüttü. Belgelerdeki "1 kadın" detayı ve silinen yolcu listeleri skandalın boyutuna dair soru işaretlerini derinleştiriyor.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 23.02.2026 16:19 Güncelleme Tarihi: 23.02.2026 16:28
Epstein jetleri İngiliz askeri üslerinde: Silinen kayıtlar neyi gizliyor? Fuhuş ağının İngiltere ayağı kan dondurdu

The Telegraph'ın haberine göre, İngiltere'de polis, Jeffrey Epstein'in İngiltere'ye yönelik uçuşlarını ve sapık milyarderin çocukları özel jetlerle İngiltere'ye taşıdığı iddialarını yeniden incelemeye aldı.

Epstein jetleri İngiliz askeri üslerinde: Silinen kayıtlar neyi gizliyor? Fuhuş ağının İngiltere ayağı kan dondurdu

Soruşturma kapsamında hem ticari havalimanlarına hem de askeri üslere yapılan inişler inceleniyor.

Epstein jetleri İngiliz askeri üslerinde: Silinen kayıtlar neyi gizliyor? Fuhuş ağının İngiltere ayağı kan dondurdu

EPSTEİN'İN İNGİLTERE'DEKİ ASKERİ ÜSLERLE İLK BAĞLANTISI

Epstein'in İngiltere'deki askeri üslerle bağlantısı ilk olarak 2000 yılına uzanıyor.

Epstein jetleri İngiliz askeri üslerinde: Silinen kayıtlar neyi gizliyor? Fuhuş ağının İngiltere ayağı kan dondurdu

ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan uçuş kayıtlarına göre, 6 Aralık 2000'de Epstein ve yardımcısı Ghislaine Maxwell'in bulunduğu Gulfstream tipi özel jet önce Luton Havalimanı'na indi.

Epstein jetleri İngiliz askeri üslerinde: Silinen kayıtlar neyi gizliyor? Fuhuş ağının İngiltere ayağı kan dondurdu

Ertesi gün uçak, Norfolk'taki (İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri) RAF Marham üssüne kısa bir uçuş gerçekleştirdi.

Epstein jetleri İngiliz askeri üslerinde: Silinen kayıtlar neyi gizliyor? Fuhuş ağının İngiltere ayağı kan dondurdu

KAN DONDURAN "1 KADIN" DETAYI

Kayıtlarda yolcular arasında "1 kadın" şeklinde belirtilen isimsiz bir kişinin yer alması kan dondurdu.

Epstein jetleri İngiliz askeri üslerinde: Silinen kayıtlar neyi gizliyor? Fuhuş ağının İngiltere ayağı kan dondurdu

Belgelerdeki örüntüye göre bu tür ifadelerin, Epstein'in insan kaçakçılığı ve kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı ile bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

Epstein jetleri İngiliz askeri üslerinde: Silinen kayıtlar neyi gizliyor? Fuhuş ağının İngiltere ayağı kan dondurdu

Basına yansıyan bilgilere göre Epstein ve Maxwell, Marham'a iniş sonrası Kraliyet ailesine ait Sandringham bölgesine geçti.

Epstein jetleri İngiliz askeri üslerinde: Silinen kayıtlar neyi gizliyor? Fuhuş ağının İngiltere ayağı kan dondurdu

Epstein belgelerinin yayımlanmasının ardından, dönemin ticaret elçisi eski İngiltere Kraliyet üyesi Prens Andrew Mountbatten-Windsor'un askeri üssün kullanımına aracılık ettiği iddiaları kamuoyuna yansıdı.

Epstein jetleri İngiliz askeri üslerinde: Silinen kayıtlar neyi gizliyor? Fuhuş ağının İngiltere ayağı kan dondurdu

DAHA GEÇ BİR TARİHTE HASSAS BİR ÜSSE ZİYARET

Yeni ortaya çıkan belgeler ise daha geç bir tarihe işaret ediyor.

Epstein jetleri İngiliz askeri üslerinde: Silinen kayıtlar neyi gizliyor? Fuhuş ağının İngiltere ayağı kan dondurdu

Financial Times'ın haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı belgelerinde yer alan bir jet operatörü beyanına göre Epstein'le bağlantılı özel uçak, 18 Mart 2013'te Londra'nın kuzeybatısındaki RAF Northolt üssüne indi ve yaklaşık 24 saat sonra ayrıldı.

Epstein jetleri İngiliz askeri üslerinde: Silinen kayıtlar neyi gizliyor? Fuhuş ağının İngiltere ayağı kan dondurdu

Bu inişin önemi, Epstein'in 2008 yılında reşit olmayan bir kişiyi fuhşa teşvik suçundan mahkum edilmiş olmasından sonra gerçekleşmiş olması.

Epstein jetleri İngiliz askeri üslerinde: Silinen kayıtlar neyi gizliyor? Fuhuş ağının İngiltere ayağı kan dondurdu

Northolt üssü, üst düzey siyasetçiler tarafından da kullanılan ve Kraliyet ailesinin resmi uçuş biriminin konuşlandığı hassas bir tesis olarak biliniyor.

Epstein jetleri İngiliz askeri üslerinde: Silinen kayıtlar neyi gizliyor? Fuhuş ağının İngiltere ayağı kan dondurdu

UÇUŞ KAYITLARINA DAİR BELGELER ORTADA YOK

Soruşturmanın en kritik noktası ise kayıt saklama süreleri çünkü bazı belgelerin artık mevcut olmadığı belirtiliyor.

Epstein jetleri İngiliz askeri üslerinde: Silinen kayıtlar neyi gizliyor? Fuhuş ağının İngiltere ayağı kan dondurdu

Yetkililere göre, RAF yolcu listelerini yalnızca 3 ay saklıyor, hava trafik kontrol hareket kayıtları yaklaşık 2 yıl tutuluyor ve ticari uçuş yolcu listeleri ise en fazla 7 yıl muhafaza ediliyor.

Epstein jetleri İngiliz askeri üslerinde: Silinen kayıtlar neyi gizliyor? Fuhuş ağının İngiltere ayağı kan dondurdu

Bu durum, özellikle 2000 ve 2013 yıllarına ait detaylı yolcu bilgilerinin artık resmi arşivlerde bulunamayabileceği anlamına geliyor.

Epstein jetleri İngiliz askeri üslerinde: Silinen kayıtlar neyi gizliyor? Fuhuş ağının İngiltere ayağı kan dondurdu

Eski polis Graham Wettone, uçuş belgeleri olmadan kimlerin uçakta bulunduğunu ve geliş-gidiş saatlerini net şekilde kanıtlamanın zorlaşacağını ifade etti.

Epstein jetleri İngiliz askeri üslerinde: Silinen kayıtlar neyi gizliyor? Fuhuş ağının İngiltere ayağı kan dondurdu

POLİTİKACILARDAN SAVUNMA BAKANLIĞI'NA ÇAĞRI

İngiltere Parlamentosu'nda da konu gündeme taşındı. İşçi Partili Savunma Komitesi Başkanı Tan Dhesi, Savunma Bakanlığı'nın elindeki tüm bilgileri açıklaması gerektiğini belirtti.

Epstein jetleri İngiliz askeri üslerinde: Silinen kayıtlar neyi gizliyor? Fuhuş ağının İngiltere ayağı kan dondurdu

Muhafazakar Parti'den James Cartlidge de Epstein'in RAF üslerini özel amaçlarla kullanıp kullanmadığına dair tüm verilerin kamuoyuna açıklanmasını talep etti.

Epstein jetleri İngiliz askeri üslerinde: Silinen kayıtlar neyi gizliyor? Fuhuş ağının İngiltere ayağı kan dondurdu

Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, RAF üslerindeki "boş kapasitenin" düzenleyici kurallar ve ücretlendirme çerçevesinde özel veya ticari uçuşlara açılabildiğini, bunun askeri operasyonları etkilememesi şartıyla mümkün olduğunu bildirdi.

Epstein jetleri İngiliz askeri üslerinde: Silinen kayıtlar neyi gizliyor? Fuhuş ağının İngiltere ayağı kan dondurdu

90 UÇUŞ TESPİT EDİLMİŞTİ

Geçen yıl BBC tarafından yapılan bir araştırmada, 1990'ların başı ile 2018 arasında Epstein'le bağlantılı 90 uçuşun İngiltere'ye iniş ya da kalkış yaptığı tespit edilmişti.

Epstein jetleri İngiliz askeri üslerinde: Silinen kayıtlar neyi gizliyor? Fuhuş ağının İngiltere ayağı kan dondurdu

Kayıtlarda fuhuş ağı mağduru olduğu belirtilen üç kişinin ismi yer alıyordu.