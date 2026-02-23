Trend
Epstein jetleri İngiliz askeri üslerinde: Silinen kayıtlar neyi gizliyor? Fuhuş ağının İngiltere ayağı kan dondurdu
Sapık pedofili Jeffrey Epstein'a ait özel jetlerin İngiltere'deki askeri üsleri kullandığı ortaya çıktı. Ancak kritik uçuş kayıtlarının bir kısmının imha edilmiş olması "örtbas" şüphelerini büyüttü. Belgelerdeki "1 kadın" detayı ve silinen yolcu listeleri skandalın boyutuna dair soru işaretlerini derinleştiriyor.
Giriş Tarihi: 23.02.2026 16:19
Güncelleme Tarihi: 23.02.2026 16:28