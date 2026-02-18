Trend Galeri Trend Yaşam Epstein skandalında tüyler ürperten detay! Cesetler çiftliğe mi gömüldü?

Epstein skandalında tüyler ürperten detay! Cesetler çiftliğe mi gömüldü?

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times'a göre, Jeffrey Epstein'ın New Mexico'daki Zorro Çiftliği'nde mağdurların istismar edildiği ve iki genç kızın öldürülerek araziye gömüldüğü iddiaları üzerine eyalet meclisi oybirliğiyle bir "hakikat komisyonu" kurulmasına karar verdi. Sansürlü bir e-postada yer alan boğarak öldürme ve gizli video arşivi iddiaları FBI'a iletilirken, başsavcılık soruşturma başlattı. Yüksek profilli ziyaretçilerin de gündeme geldiği dosyada, çiftliğin yeni sahibi yetkililerle iş birliğine hazır olduklarını açıkladı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 18.02.2026 14:07
Epstein skandalında tüyler ürperten detay! Cesetler çiftliğe mi gömüldü?

The Times'a göre, Jeffrey Epstein'ın New Mexico'daki izole Zorro Çiftliği, mağdurların kaçırılıp istismar edildiği ve arazide iki cesedin gömülü olduğu iddiaları üzerine yeni bir soruşturmanın odağına yerleşti. New Mexico polisi, Epstein'ın cinsel istismar sırasında kızları boğarak öldürdüğü ve cesetlerinin gizlendiği yönündeki iddiaları araştırıyor.

Epstein skandalında tüyler ürperten detay! Cesetler çiftliğe mi gömüldü?

Habere göre, New Mexico Temsilciler Meclisi pazartesi günü oybirliğiyle bir "hakikat komisyonu" kurulmasına karar verdi. Komisyonun, 7.600 dönümlük (3.075 hektar) mülkte neler yaşandığını bilen ya da iddia edilen cinsel istismara katılmış olabilecek eski çalışanları, çiftlik konuklarını ve eyalet yetkililerini tespit etmeyi amaçladığı bildirildi.

Epstein skandalında tüyler ürperten detay! Cesetler çiftliğe mi gömüldü?

KOMİSYONA CELP YETKİSİ

Tasarıyı sunan Santa Fe Demokrat temsilcisi Andrea Romero, alt komitenin celp yetkileri, kamu kayıtları ve tanıklıkları kullanarak "tüm hikâyeyi bir araya getireceğini" söyledi.

Epstein skandalında tüyler ürperten detay! Cesetler çiftliğe mi gömüldü?

Haberde açılan sivil davalarda çiftlik bir istismar mekânı olarak anılırken, Ghislaine Maxwell'in davasında ifade veren dört mağdurdan ikisinin burada saldırıya uğradıklarını belirtti.

Epstein skandalında tüyler ürperten detay! Cesetler çiftliğe mi gömüldü?

Hayatını kaybeden Virginia Giuffre ise Epstein'ın kendisini, aralarında eski New Mexico Valisi Bill Richardson'ın da bulunduğu güçlü erkeklere pazarladığını iddia etmişti. 2023'te ölen Richardson'ın temsilcisi, Giuffre ile hiç tanışmadığını ve suçlamaların "tamamen asılsız" olduğunu açıklamıştı.

Epstein skandalında tüyler ürperten detay! Cesetler çiftliğe mi gömüldü?

YÜKSEK PROFİLLİ ZİYARETÇİLER

The Times'a göre, Zorro Çiftliği'nin çok sayıda yüksek profilli ziyaretçisi bulunuyordu. Bunlar arasında Fransız model ajansı yöneticisi Jean-Luc Brunel, dilbilimci Noam Chomsky ve film yapımcısı Woody Allen yer alıyor.

Epstein skandalında tüyler ürperten detay! Cesetler çiftliğe mi gömüldü?

Brunel, reşit olmayanların insan ticareti suçlamasıyla yargılanmayı beklerken 2022'de Fransa'daki bir cezaevinde ölmüştü. Chomsky ve Allen hakkında ise herhangi bir suçlamanın bulunmadığı ifade edildi.

Epstein skandalında tüyler ürperten detay! Cesetler çiftliğe mi gömüldü?

SANSÜRLÜ E-POSTA VE 'GÖMÜLÜ CESETLER' İDDİASI

ABD Adalet Bakanlığı, Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında üç milyondan fazla belge yayımladı. Haberde, belgeler arasında, çiftliğin eski bir çalışanı olduğunu iddia eden bir kişiden gelen bir e-postanın da yer aldığı belirtildi.

Epstein skandalında tüyler ürperten detay! Cesetler çiftliğe mi gömüldü?

Adalet Bakanlığı tarafından ismi karartılan kişi, Epstein'ın federal gözaltında ölümünden birkaç ay sonra, Kasım 2019'da muhafazakâr radyo sunucusu ve eski Albuquerque belediye başkan adayı Eddy Aragon'a e-posta gönderdi.

Epstein skandalında tüyler ürperten detay! Cesetler çiftliğe mi gömüldü?

Mektubun yazarı, iki "yabancı kızın" "sert, fetiş cinsel istismar" sırasında boğularak öldüğünü ve daha sonra "Jeffrey ve Madam G'nin emriyle" muhtemelen Maxwell'e atıfla gömüldüğünü iddia etti. Maxwell, insan ticareti suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Epstein skandalında tüyler ürperten detay! Cesetler çiftliğe mi gömüldü?

MAĞDURLARIN ZORRO DIŞINDAKİ TEPELERE GÖMÜLDÜĞÜ İDDİASI

Haberde e-postada kızların "Zorro'nun dışındaki tepelerde bir yere" gömüldüğü öne sürülürken, yazarın ayrıca reşit olmayanlarla seks görüntülerini içerenler de dahil olmak üzere Epstein'ın evinden yedi video aldığını ve bunları "gelecekte açılabilecek davalara karşı bir güvence olarak" sakladığı iddia edildi. Videoları bir bitcoin karşılığında flaş bellekle göndermeyi teklif ettiği belirtildi.

Epstein skandalında tüyler ürperten detay! Cesetler çiftliğe mi gömüldü?

Aragon, mektubu alır almaz FBI'a ilettiğini, yazara yanıt vermediğini ve herhangi bir ödeme yapmadığını açıkladı. "Bana çok gerçekçi geldi. Bu yüzden ilettim," dedi.

Epstein skandalında tüyler ürperten detay! Cesetler çiftliğe mi gömüldü?

New Mexico başsavcı yardımcısı James Grayson ise iddiaları araştırdıklarını belirterek, "Orijinal, sansürsüz e-postaları ve varsa ek dosyaları temin etmek için çalışacağız; eksiksiz ve özgün materyallere erişim kritik önem taşıyor," dedi.

Epstein skandalında tüyler ürperten detay! Cesetler çiftliğe mi gömüldü?

ÇİFTLİKTE DAHA ÖNCE ARAMA YAPILDI MI?

Yetkililer, yıllar içinde Epstein'ın diğer mülklerinde – New York'taki şehir evi, özel Karayip adası, Palm Beach'teki malikanesi ve Paris'teki dairesi – arama yapıldığını belirtti. Ancak eyalet ve yerel yetkililer, Zorro Çiftliği'nde federal bir arama gerçekleştirildiğine dair bilgi sahibi olmadıklarını ifade etti.

Epstein skandalında tüyler ürperten detay! Cesetler çiftliğe mi gömüldü?

Habere göre, Santa Fe'nin yaklaşık 40 mil güneyindeki mülk, 26.700 metrekarelik bir malikâne ve özel bir piste sahip. Epstein, çiftliği 1993 yılında eski New Mexico Demokrat Valisi Bruce King'den satın almıştı. 2019'daki ölümünden sonra mülkün değeri 21,1 milyon dolar olarak belirlenmişti. Santa Fe County ise mülkün değerini "kötü şöhreti" nedeniyle 13,4 milyon dolar olarak yeniden değerlendirdi.

Epstein skandalında tüyler ürperten detay! Cesetler çiftliğe mi gömüldü?

MÜLKÜN YENİ SAHİBİ VE DÖNÜŞÜM PLANI

The Times'ın haberine göre Mülk, 2023 yılında açıklanmayan bir bedelle iş insanı ve eski Cumhuriyetçi eyalet senatörü Donald Huffines tarafından satın alındı. Huffines, şu anda Teksas'ta mali denetçi adayı olarak kampanya yürütüyor.

Epstein skandalında tüyler ürperten detay! Cesetler çiftliğe mi gömüldü?

Huffines, sosyal medyada yaptığı açıklamada, mülkte işlenmiş olabilecek suçlara ilişkin her türlü polis soruşturmasıyla iş birliği yapacaklarını söyledi. Ailesinin mülkün adını "bedensel ve ruhsal iyileşmeyle ilişkilendirilen azizin adıyla" San Rafael Ranch olarak değiştirdiğini ve burayı bir Hristiyan inziva merkezine dönüştürmeyi planladıklarını duyurdu.

Epstein skandalında tüyler ürperten detay! Cesetler çiftliğe mi gömüldü?

Ailenin sözcüsü Allen Blakemore ise, şu ana kadar yerel, eyalet ya da federal kolluk kuvvetlerinden mülke erişim talebi gelmediğini belirterek, "Böyle bir talep olursa tam ve eksiksiz iş birliği sağlanacaktır," dedi.

Epstein skandalında tüyler ürperten detay! Cesetler çiftliğe mi gömüldü?

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein skandalında tüyler ürperten detay! Cesetler çiftliğe mi gömüldü?

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Epstein skandalında tüyler ürperten detay! Cesetler çiftliğe mi gömüldü?

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.