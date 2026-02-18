Epstein skandalında tüyler ürperten detay! Cesetler çiftliğe mi gömüldü?

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times'a göre, Jeffrey Epstein'ın New Mexico'daki Zorro Çiftliği'nde mağdurların istismar edildiği ve iki genç kızın öldürülerek araziye gömüldüğü iddiaları üzerine eyalet meclisi oybirliğiyle bir "hakikat komisyonu" kurulmasına karar verdi. Sansürlü bir e-postada yer alan boğarak öldürme ve gizli video arşivi iddiaları FBI'a iletilirken, başsavcılık soruşturma başlattı. Yüksek profilli ziyaretçilerin de gündeme geldiği dosyada, çiftliğin yeni sahibi yetkililerle iş birliğine hazır olduklarını açıkladı.