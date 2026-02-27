Trend Galeri Trend Yaşam Epstein skandalında yeni detay ortaya çıktı: 18 milyon avroluk saray almaya çalışmış

İngiliz Yayın Kurumu BBC'ye göre ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı belgelerde Jeffrey Epstein'in, 2019'daki tutuklanmasından bir gün önce Fas'ın Marakeş kentindeki lüks Palmeraie semtinde bulunan ve yıllardır satın almaya çalıştığı "Bin Ennakhil" adlı saray için 14,95 milyon dolarlık havale talimatı verdiği ifade edildi. Ancak New York'ta cinsel istismar suçlamalarıyla gözaltına alınmasının ardından para transferi muhasebecisi tarafından iptal edildi ve satış gerçekleşmedi. Belgeler, Epstein'in Fas'la uzun yıllara dayanan bağlantılarını, mülk için yürütülen gizli pazarlıkları ve vergi avantajı sağlamayı amaçlayan özel bir satış planını da ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 27.02.2026 10:30