Epstein skandalında yeni gelişme! Pentagon ve FBI binaları teklif edildi

İngiltere merkezli televizyon kanalı ITV'ye göre yayımlanan Epstein Dosyaları, hüküm giymiş seks suçlusu Jeffrey Epstein'a 2015 ve 2016 yıllarında Pentagon'a bitişik ve ABD Savunma Bakanlığı tarafından kullanılan "görev açısından kritik" bir kampüs ile Richmond ve Baltimore'daki FBI saha ofislerini satın alma fırsatı sunulduğunu ortaya koydu. Tekliflerin, kendisini Epstein'ın "askeri" olarak tanımlayan ve Andrew Mountbatten-Windsor'ın yakın çevresinde yer aldığı belirtilen iş insanı David Stern aracılığıyla iletildiği, mülkiyet yapısının ise Cayman Adaları merkezli offshore bir şirket üzerinden planlandığı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 20.02.2026 13:06