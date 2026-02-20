Trend Galeri Trend Yaşam Epstein skandalında yeni gelişme! Pentagon ve FBI binaları teklif edildi

Epstein skandalında yeni gelişme! Pentagon ve FBI binaları teklif edildi

İngiltere merkezli televizyon kanalı ITV'ye göre yayımlanan Epstein Dosyaları, hüküm giymiş seks suçlusu Jeffrey Epstein'a 2015 ve 2016 yıllarında Pentagon'a bitişik ve ABD Savunma Bakanlığı tarafından kullanılan "görev açısından kritik" bir kampüs ile Richmond ve Baltimore'daki FBI saha ofislerini satın alma fırsatı sunulduğunu ortaya koydu. Tekliflerin, kendisini Epstein'ın "askeri" olarak tanımlayan ve Andrew Mountbatten-Windsor'ın yakın çevresinde yer aldığı belirtilen iş insanı David Stern aracılığıyla iletildiği, mülkiyet yapısının ise Cayman Adaları merkezli offshore bir şirket üzerinden planlandığı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 20.02.2026 13:06
ITV'de yer alan habere göre, yayımlanan yeni belgeler, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein'in 2016 yılında -2008'de çocuklara yönelik cinsel suçlamaları kabul etmesinden yıllar sonra- Pentagon'a bitişik bir binayı satın alma fırsatı sunulduğunu ortaya koydu.

E-postalar, yatırım sunum dosyası ve anlaşma özetinden oluşan üç belge, milyonlarca sayfadan oluşan Epstein Dosyaları kapsamında kamuoyuna açıklandı.

"GÖREV AÇISINDAN KRİTİK" PENTAGON KAMPÜSÜ

ITV'ye göre söz konusu mülk, Pentagon'un yaklaşık bir mil uzağında yer alıyor ve ABD Savunma Bakanlığı tarafından kullanılıyor. Toplam 911.818 fit karelik "birinci sınıf kampüs" olarak tanımlanan bina, belgelerde "Pentagon'un kendisi dışında, Arlington, Virginia'da Savunma Bakanlığı'nın (DOD) alan ve altyapı ihtiyaçlarını karşılayabilecek tek mülk" ifadeleriyle tanımlandı.

116 ila 120 milyon dolar arasında bir bedelle gerçekleşmesi öngörülen anlaşmanın tamamlandığına dair herhangi bir kanıt bulunmuyor. Ancak haberde anlaşmanın hayata geçmesi durumunda, Epstein'in ortak mülk sahibi olacağı ve fiilen ABD hükümetine ev sahipliği yapan bir mal sahibi konumuna geleceği belirtildi.

TEKLİFİ İLETEN İSİM: PRENS ANDREW'İN YARDIMCISI

İngiltere merkezli ITV'ye göre teklif, kendisini Epstein'ın "askeri" olarak tanımlayan iş insanı David Stern tarafından iletildi. Stern'ün aynı zamanda Prens Andrew olarak bilinen Andrew Mountbatten-Windsor'ın yakın bir yardımcısı olduğu belirtildi.

Stern, söz konusu teklifi Epstein'a gönderdiği yıl Windsor Kalesi'ndeki St George's House Trust'ın direktörü oldu ve St James's Sarayı'nda düzenlenen bir etkinliğe davet edildi. Bu etkinlikte Kraliçe II. Elizabeth'in hemen yanında oturduğu kaydedildi.

Belgeler, Stern'ün Andrew'un yakın bir iş ortağı olarak hareket ettiği dönemde, hüküm giymiş bir çocuk istismarcısına hassas ve değerli ABD hükümet mülklerini satın alma fırsatı sunduğunu ortaya koyuyor.

FBI SAHA OFİSLERİ İÇİN YATIRIM FIRSATI

Habere göre Stern, 2015 yılında Epstein'a Richmond ve Baltimore'daki iki FBI saha ofisini satın almaya yönelik ayrı bir yatırım fırsatı daha gönderdi.

ITV'ye göre teklif, başlangıçta 25 milyon dolarlık bir yatırım ve ardından ilave mülkler için 75 milyon dolarlık ek yatırım öngörüyordu. Mülkiyet yapısının Cayman Adaları'ndaki offshore bir şirket üzerinden kurulması planlandı.

İngiltere merkezli ITV'ye göre hem Pentagon'a bitişik kampüs hem de FBI binalarına yönelik potansiyel yatırım teklifleri, gayrimenkul yatırımcısı Jonathan D. Fascitelli tarafından Stern'e iletildi.

Epstein'ın söz konusu anlaşmaları tamamladığına dair bir kanıt bulunmasa da, belgeler hüküm giymiş bir suçlunun ABD'nin en hassas kurumlarına ait mülklerin yatırım fırsatı olarak sunulduğunu gözler önüne serdi.