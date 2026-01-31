Trend Galeri Trend Yaşam Epstein’a ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı: “Küçük kızlara cinsel istismar düzeni”

Epstein’a ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı: “Küçük kızlara cinsel istismar düzeni”

İngiltere merkezli Daily Mail gazetesine göre, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni belgeler, Jeffrey Epstein'ın Palm Beach'teki malikanesinde reşit olmayan kız çocuklarına yönelik sistematik cinsel istismar düzeni kurduğunu ortaya koydu. Belgelerde, Epstein'ın mağdurları özel araçlarla evine getirttiği, masaj adı altında zorla çıplak bıraktığı ve bu eylemleri günlük bir rutin hâline getirerek çoğu zaman günde birkaç kez tekrarladığı iddia edildi. 2010 yılında açılan bir hukuk davasında yer alan ifadelerde, mağdurların tehdit edildiği, para karşılığı susturulmaya çalışıldığı ve başka küçük kızları da bu sisteme dâhil etmeye zorlandığı öne sürüldü.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 31.01.2026 12:40
Epstein’a ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı: Küçük kızlara cinsel istismar düzeni

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan milyonlarca sayfalık yeni belgelerde, Jeffrey Epstein'ın Palm Beach'teki malikanesinde sistematik cinsel istismar rutini kurduğu öne sürüldü.

Epstein’a ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı: Küçük kızlara cinsel istismar düzeni

Daily Mail'e göre, ABD Adalet Bakanlığı'nın kamuoyuna açıkladığı yeni belgeler, Jeffrey Epstein'ın reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel saldırıları günlük ve organize bir rutin hâline getirdiğini ortaya koydu.

Epstein’a ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı: Küçük kızlara cinsel istismar düzeni

MALİKANEYE ÖZEL ARAÇLARLA GETİRİLDİLER

Gazetenin aktardığı dava dosyasına göre, reşit olmayan kızlar Epstein tarafından ayarlanan özel araçlarla malikaneye getirildi. Kızlar, kişisel bilgilerini toplayan bir asistan tarafından karşılandıktan sonra, duş ve masaj masasının bulunduğu bir odaya götürüldü.

Epstein’a ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı: Küçük kızlara cinsel istismar düzeni

Şikâyet dilekçesinde, bu odalara "uzak bir merdiven" aracılığıyla çıkıldığı ve sürecin sistematik biçimde yürütüldüğü belirtildi.

Epstein’a ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı: Küçük kızlara cinsel istismar düzeni

"YOL GÖSTERİCİ" OLARAK BAŞKA BİR KIZ KULLANILDI

Habere göre, iddia edilen mağdur, Epstein ile ilk kez karşılaşacak kızların yanına, daha önce istismara uğramış başka bir kızın "yol gösterici" olarak yerleştirildiğini öne sürdü. Bu kızın, yeni gelen mağdura ne yapması gerektiğini anlattığı ve Epstein'ın taleplerini aktardığı ifade edildi.

Epstein’a ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı: Küçük kızlara cinsel istismar düzeni

MASAJLA BAŞLAYAN SÜREÇ CİNSEL SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Haberde, dava dosyasına göre Epstein'ın, üzerlerinde yalnızca küçük bir havlu bulunan kızlara masaj yaptırdığı, havlunun bir süre sonra çıkarıldığı ve kızların tamamen çıplak bırakıldığı ifade edildi.

Epstein’a ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı: Küçük kızlara cinsel istismar düzeni

Belgelerde, Epstein'ın mağdurlara nerede duracakları ve ne yapacakları konusunda "özel talimatlar" verdiği, çıplak soyunmaya zorladığı ve çeşitli cinsel eylemlerde bulunduğu kaydedildi.

Epstein’a ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı: Küçük kızlara cinsel istismar düzeni

BİRDEN FAZLA KIZLA CİNSEL İLİŞKİYE ZORLAMA İDDİASI

Daily Mail'in aktardığı belgelere göre, Epstein'ın bazı durumlarda kızları kendi önünde birbirleriyle cinsel ilişkiye girmeye zorladığı da iddialar arasında yer aldı. Şikâyet dilekçesinde, Epstein'ın kendisini tatmin ettiği, kızların göğüslerini okşadığı ve cinsel organlarına dokunduğu ayrıntılı şekilde anlatıldı.

Epstein’a ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı: Küçük kızlara cinsel istismar düzeni

15 YAŞINDA TANIŞTIRILDI, 200 DOLAR ÖDENDİ

Haberde, iddia edilen mağdurun, Epstein ile 15 yaşında tanıştırıldığı, cinsel istismar sonrası kendisine 200 dolar ödendiği ve daha sonra evine bırakıldığı belirtildi.

Epstein’a ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı: Küçük kızlara cinsel istismar düzeni

Ayrıca, yaşananları birine anlatması hâlinde "kötü şeyler olabileceği" yönünde tehdit edildiğine de yer verildi. Dava dosyasında, Epstein'ın bu tür eylemleri "düzenli olarak günlük bazda ve çoğu zaman günde birkaç kez" gerçekleştirdiği vurgulandı.

Epstein’a ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı: Küçük kızlara cinsel istismar düzeni

YENİ MAĞDURLAR BULMASI İÇİN BASKI İDDİASI

Habere göre dava dosyasında, Epstein ve çevresindekilerin mağduru başka küçük kızları da bu sisteme dâhil etmeye zorladığı, bunu reddetmesi hâlinde tehdit edildiği ileri sürüldü.

Epstein’a ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı: Küçük kızlara cinsel istismar düzeni

Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, Epstein dosyaları kapsamında 3 milyondan fazla sayfa belge, 2 binden fazla video ve 180 bini aşkın fotoğrafın yayımlandığını açıkladı. Belgelerin, Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında kamuoyuna açıldığı ifade edildi.

Epstein’a ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı: Küçük kızlara cinsel istismar düzeni

BİLL GATES İDDİASI DOSYALARDA YER ALDI

Haberde ayrıca, Cuma günü ele geçirilen dosyalar arasında, Epstein'ın kendisine gönderdiği ve Bill Gates'in Rus kızlarla birlikte olduğunu, cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalandığını ve Melinda'ya vermek istediği antibiyotikleri temin etmesi için yardım istediğini iddia eden bir e-posta da yer aldı.

Epstein’a ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı: Küçük kızlara cinsel istismar düzeni

Gates'in, söz konusu iddiaları reddettiği ifade edildi.

Epstein’a ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı: Küçük kızlara cinsel istismar düzeni

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein’a ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı: Küçük kızlara cinsel istismar düzeni

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Epstein’a ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı: Küçük kızlara cinsel istismar düzeni

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.