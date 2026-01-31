Trend Galeri Trend Yaşam Epstein’a ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı: “Küçük kızlara cinsel istismar düzeni”

İngiltere merkezli Daily Mail gazetesine göre, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni belgeler, Jeffrey Epstein'ın Palm Beach'teki malikanesinde reşit olmayan kız çocuklarına yönelik sistematik cinsel istismar düzeni kurduğunu ortaya koydu. Belgelerde, Epstein'ın mağdurları özel araçlarla evine getirttiği, masaj adı altında zorla çıplak bıraktığı ve bu eylemleri günlük bir rutin hâline getirerek çoğu zaman günde birkaç kez tekrarladığı iddia edildi. 2010 yılında açılan bir hukuk davasında yer alan ifadelerde, mağdurların tehdit edildiği, para karşılığı susturulmaya çalışıldığı ve başka küçük kızları da bu sisteme dâhil etmeye zorlandığı öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 31.01.2026 12:40