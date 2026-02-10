Trend
Epstein’in bilgisayarından çıkanlar kan dondurdu: Genç kızların gizli videoları ortaya çıktı! Mağdurları istismar ağına böyle düşürdü
Sapık pedofili Jeffrey Epstein'in bilgisayarından elde edilen görüntüler dehşete düşürdü. Genç kızların kamera karşısında yürüdüğü ve poz verdiği videolar, istismar ağının nasıl kurulduğunu gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 10.02.2026 16:57
Güncelleme Tarihi: 10.02.2026 17:05