Trend Galeri Trend Yaşam Epstein’in bilgisayarından çıkanlar kan dondurdu: Genç kızların gizli videoları ortaya çıktı! Mağdurları istismar ağına böyle düşürdü

Sapık pedofili Jeffrey Epstein'in bilgisayarından elde edilen görüntüler dehşete düşürdü. Genç kızların kamera karşısında yürüdüğü ve poz verdiği videolar, istismar ağının nasıl kurulduğunu gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 10.02.2026 16:57 Güncelleme Tarihi: 10.02.2026 17:05
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ağı kurmakla suçlanan ve 2019 yılında cezaevinde ölü bulunan milyarder sapık milyarder Jeffrey Epstein hakkında yayımlanan yeni belgeler, dosyadaki karanlık detaylara yeni bir boyut kazandırdı.

BİLGİSAYARINDAN DEHŞETE DÜŞÜREN VİDEOLAR ÇIKTI

The New York Post gazetesinde yer alan habere göre, ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan milyonlarca dosya arasında, Epstein'e gönderildiği değerlendirilen çok sayıda mide bulandıran video da yer aldı.

İlk olarak The Telegraph tarafından haberleştirilen görüntülerin, Epstein'in bilgisayarından elde edildiği belirtiliyor.

Büyük bölümü sansürlenen videolarda, genç kızların kamera karşısında yürüdüğü, döndüğü ve poz verdiği görülüyor.

Bazı görüntülerde kızların, doğaçlama hazırlanmış bir podyumda yürüyormuş izlenimi verdiği aktarılıyor.

Kayıtlarda yer alan kişilerin bir kısmının farklı kıyafetlerle, bazılarının ise yarı çıplak halde kamera karşısına geçtiği ifade ediliyor.

Videolardan birinde bir kızın, arka planda Avrupa mimarisini andıran binalar eşliğinde kendini kayda aldığı, diğer bazı görüntülerde ise uluslararası sanat galerilerinde çekim yapıldığı görülüyor.

Bu detaylar, Epstein'in çevresine giren genç kızların farklı ülkelerden olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

"MODELLİK VAADİYLE KANDIRDI"

Söz konusu görüntülerdeki kişilerin yaşlarının net olarak tespit edilemediği belirtilirken, dosyadaki bu videolar, Epstein'in uzun yıllardır gündemde olan "genç kızları modellik vaadiyle ağına düşürdüğü" iddialarını destekleyen yeni kanıtlar olarak değerlendiriliyor.

Epstein'in bu süreçte yakın ilişki içinde olduğu isimlerden biri de Fransız model ajansı sahibi Jean-Luc Brunel'di.

Brunel, Epstein'e yardım etmekle suçlanmış; Epstein'in partneri Ghislaine Maxwell aracılığıyla onunla tanıştığı iddia edilmişti.

Brunel de Epstein gibi, yargılanmayı beklediği süreçte cezaevinde hayatını kaybetmişti.

DOSYALARI SANSÜRSÜZ İNCELEDİLER

Öte yandan, Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde tüyler ürperten detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

ABD'de Temsilciler Meclisi üyeleri Thomas Massie ile Ro Khanna, dün Epstein hakkındaki belgelerin sansürsüz halini inceledi.

The Hill'in haberine göre Massie, Adalet Bakanlığı binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oraya girdik ve iki saat kaldık. Milyonlarca dosya var, değil mi? Sadece birkaç saat içinde dosyaların sunuluş biçimine göre suçla ilişkilendirilen, isimleri sansürlenmiş 6 erkek tespit ettik." dedi.

Khanna da "suçla ilişkilendirilebilecek" en az 6 kişinin adını tespit ettiklerini aktararak "Bu bir cadı avı değil. Bir kişinin dosyalarda yer alması, onun suçlu olduğu anlamına gelmez. Ancak çok güçlü bazı kişilerin reşit olmayan kızlara tecavüz ettiği ya da bu kızların bulunduğu adaya, çiftliğe veya eve bilerek gittiği açık. Mesele sadece Epstein ve Maxwell ile sınırlı değil." ifadelerini kullandı.

Kongre üyesi Khanna, bazı belgelerin, Adalet Bakanlığına dahi sansürlü şekilde ulaştığını belirtti.

Massie ve Khanna, söz konusu kişilerin isimlerini açıklamazken, bu kişilerden birinin yabancı bir ülkede üst düzey yetkili, diğerinin ise kamuoyunda tanınmış bir isim olduğunu kaydetti.

BELGELER AVRUPA'DA EN ÇOK İNGİLTERE VE NORVEÇ'İ SARSTI

ABD Adalet Bakanlığının Eylül 2025'te ve ocak sonunda açıkladığı Epstein belgelerinde çok sayıda Batılı siyasetçi, diplomat ve tanınmış ismin adı yer alıyor.

İngiltere ve Norveç siyasi yaşamı, belgelerde adı bulunan üst düzey isimler nedeniyle çalkantılı günlerden geçiyor.

Eylülde açıklanan belgeler, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Peter Mandelson'u koltuğundan etti. Göreve 7 ay önce atanan Mandelson'un Epstein'e "En iyi dostum" diye hitap ettiği yazışmalar paylaşıldı.

Mandelson'un Epstein'e gönderdiği doğum günü mesajında ise "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." yazdığı görüldü.

Bu ifadelerin ardından Mandelson görevinden alınırken onu atayan Başbakan Keir Starmer, "Şimdi bildiklerimi atama zamanı, bilseydim görevlendirmezdim." dedi. Ancak Starmer'ın daha sonra Mandelson'la ilgili bazı gerçekleri daha bildiği ortaya çıktı.

Ocak sonunda açıklanan belgelerde, Mandelson'un Epstein'den 75 bin dolar aldığı ve Ticaret Bakanlığı yaptığı 2008-2010 yıllarında 2008 kriziyle ilgili piyasa hassasiyeti açısından hükümet tarafından gizli tutulan bazı bilgileri Epstein'e aktardığı ortaya çıkarken reşit olmadığı iddia edilen bazı kız çocuklarıyla uygunsuz görüntüleri yer aldı.

Bu belgeler, "Lord Mandelson" olarak bilinen 72 yaşındaki siyasetçinin İşçi Partisi üyeliğinden ve Lordlar Kamarası üyeliğinden ayrılmasına, hakkında polis soruşturması açılmasına neden oldu.

Hem Kabine Ofisi hem de 2007-2010 yıllarında başbakanlık yapan Gordon Brown, Mandelson hakkında elindeki belgeleri polise teslim etti.