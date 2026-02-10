Epstein’in bilgisayarından çıkanlar kan dondurdu: Genç kızların gizli videoları ortaya çıktı! Mağdurları istismar ağına böyle düşürdü

Khanna da "suçla ilişkilendirilebilecek" en az 6 kişinin adını tespit ettiklerini aktararak "Bu bir cadı avı değil. Bir kişinin dosyalarda yer alması, onun suçlu olduğu anlamına gelmez. Ancak çok güçlü bazı kişilerin reşit olmayan kızlara tecavüz ettiği ya da bu kızların bulunduğu adaya, çiftliğe veya eve bilerek gittiği açık. Mesele sadece Epstein ve Maxwell ile sınırlı değil." ifadelerini kullandı.