Trend Galeri Trend Yaşam Epstein’in eski kız arkadaşının bile reddettiği soru! "9/11 Gölge Komisyonu'na katılmak ister misin?"

ABD'de son yılların en büyük skandallarından biri olan Epstein'in istismar adasına yönelik paylaşılan belgelerden her gün yeni bir skandal patlak veriyor. Son olarak paylaşılan dosyalarda, Epstein'in Zorro Çiftliği'ne astığı "Bebeklerin öldürüldüğü sahne" tasvirli tablosu dikkat çekerken, aynı zamanda Ed Epstein'in Jeffrey'in eski kız arkadaşına "9/11 Gölge Komisyonu'na katılmak ister misin?" sorusu ve Ghislane'in bu teklifi reddetmesi dünyada gizli örgütlerin var olup olmadığı konusunu tekrar gündeme getirdi.

Giriş Tarihi: 11.02.2026 23:13 Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 00:08