Epstein’in eski kız arkadaşının bile reddettiği soru! "9/11 Gölge Komisyonu'na katılmak ister misin?"

ABD'de son yılların en büyük skandallarından biri olan Epstein'in istismar adasına yönelik paylaşılan belgelerden her gün yeni bir skandal patlak veriyor. Son olarak paylaşılan dosyalarda, Epstein'in Zorro Çiftliği'ne astığı "Bebeklerin öldürüldüğü sahne" tasvirli tablosu dikkat çekerken, aynı zamanda Ed Epstein'in Jeffrey'in eski kız arkadaşına "9/11 Gölge Komisyonu'na katılmak ister misin?" sorusu ve Ghislane'in bu teklifi reddetmesi dünyada gizli örgütlerin var olup olmadığı konusunu tekrar gündeme getirdi.

Giriş Tarihi: 11.02.2026 23:13 Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 00:08
ABD Adalet Bakanlığının Epstein soruşturması kapsamında paylaştığı belgelerdeki detaylar kamuoyuna yansımaya devam ediyor.

Belgelerde, "Eric" adlı bir kişinin Epstein'e 11 Nisan 2005'te attığı mesajda "Dr. Landon'ın 3 aylık 25 bin dolar ödeme vakti geldi, lütfen onaylayın." yazdığı görülüyor.

ABD basınında, Landon'ın, o dönem Epstein ile yakın ilişkisi bulunan ABD'li milyarder Les Waxner'ın adı verilen Ohio Eyalet Üniversitesi Wexner Tıp Merkezi'nde 1987'den bu yana çalıştığına işaret edildi.

10 PAKET GÖNDERMİŞ


Ohio Eyalet Üniversitesi'nde doktor ve profesör olarak çalışan Landon, aynı zamanda jinekoloji ve doğum bölümünün başkanlığını yürütüyordu.

Bu mesajların yanı sıra belgelerde, Epstein'in Landon'ın adresine en az 10 paket gönderdiği görülse de bu paketlerin içeriğine dair bilgi yer almıyor.

Landon ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Epstein veya herhangi bir mağduru için klinik hizmeti sağlamadığını, Epstein'in para idare firması New York Stategy Group'un olası biyoteknoloji yatırımları konusunda danışmanlık hizmeti için bu ödemenin yapıldığını savundu.

Epstein'in suç içeren faaliyetlerinden o dönem haberi olmadığını kaydeden Landon, bunların kınanması gerektiğini ve mağdurlar için "çok kötü hissettiğini" ifade etti.

"BEBEKLERİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SAHNE" TABLOSU

Dosyalardaki bir e-postada, asistanı Sarah Kellen'ın Epstein'in New Mexico eyaletindeki Zorro Çiftliği için satın aldığı bir tablo da dikkati çekiyor.

Kellen 2011 tarihli e-postada, Rich Barnett adlı kişiye Cornelis Cornelisz van Haarlem'in "Masumların Katliamı" adlı tablosunu çiftliğe kargolayabilme ihtimalini sordu.

E-postada tabloyu betimleyen Kellen, tablo için "bebeklerin öldürüldüğü sahne" ifadesini kullandı.

Dosyalarda ayrıca fuhuş ağı kurmak suçundan tutuklanan Epstein'in Sanita adlı bir kişiye "Kimball'a başka bir kız verdim, çok heyecanlandı.

Ona senin koyu renk göz tercih ettiğini söyledim." dediği görülüyor.

ED EPSTEİN'DEN MAXWELL'E 11 EYLÜL KOMİSYONU TEKLİFİ

Dosyalarda incelenen e-postalarda Ed Epstein, 2003 yılında Epstein'ın eski kız arkadaşı Ghislane Maxwell'e 11 Eylül saldırılarının tarihine gönderme yaparak "9/11 Gölge Komisyonu'na katılmak ister misin?" sorusunu yöneltiyor.

Maxwell ise Epstein'ın bu teklifini reddediyor.

ABD Adalet Bakanlığı'nın 30 Ocak'ta kamuoyuna açıkladığı milyonlarca sayfalık Jeffrey Epstein dosyaları, yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

SORUŞTURMA GÜNÜ ADAYA KİMYASAL SEVKİYAT

Belgeler arasında yer alan bir fatura ve e-posta yazışmalarına göre, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Epstein hakkında federal insan kaçakçılığı soruşturması başlattığı gün, sapık milyarderin özel adası Little St. James'e (LSJ) 330 galon (yaklaşık 1,2 ton) sülfürik asit teslim edildi.

Belgelerde, 12 Haziran 2018 tarihli bir sipariş formunda adaya altı adet 55 galonluk sülfürik asit varilinin gönderildiği görülüyor.

Kimyasal için 4.373 sterlin ödeme yapıldığı belirtiliyor.

"DELİLLER YOK MU EDİLDİ?"

Belgelerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada bazı kullanıcılar, sülfürik asidin "delil yok etmek" ya da "insan kalıntılarını ortadan kaldırmak" için kullanılmış olabileceğini öne sürdü.

Sülfürik asit endüstride yaygın biçimde kullanılan güçlü bir kimyasal olarak biliniyor.

Ancak geçmişte bazı kriminal vakalarda delilleri ortadan kaldırmak amacıyla kullanıldığı yönündeki dosyalar da kamuoyuna yansımıştı.

Bu nedenle zamanlama, sosyal medyada "tesadüf mü?" sorusunu gündeme taşıdı.

KAN DONDURAN "PAMUK PRENSES" DETAYI

Öte yandan, Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde mide bulandıran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

20 Haziran 2010 tarihli bir mesajda Epstein'in kimliği açıklanmayan bir kadına "Pamuk Prenses kostümüyle fotoğraflarını çekmek istediğini" yazdığı görülüyor. Kadın ise "Alacağım" yanıtını veriyor.

Bu yazışmadan üç hafta sonra, eski Barclays CEO'su Jes Staley'nin Epstein'e gönderdiği bildirilen "Çok eğlenceliydi. Pamuk Prenses'e selam söyle" ifadeli e-posta da dosyalarda yer aldı.