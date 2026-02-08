Trend Galeri Trend Yaşam Epstein’in karanlık sofrası: Gizli akşam yemeğinde deşifre oldular! Belgelerden çıkan o fotoğraf ortalığı karıştırdı

Epstein’in karanlık sofrası: Gizli akşam yemeğinde deşifre oldular! Belgelerden çıkan o fotoğraf ortalığı karıştırdı

Sapık pedofili Jeffrey Epstein'in, teknoloji dünyasının en güçlü isimleriyle kurduğu karanlık ilişki ağını gözler önüne serildi. Yeni yayımlanan belgelerde ortaya çıkan bir fotoğraf, sapık milyarderin gizli akşam yemeğinde kimlerle aynı masada buluştuğunu gün yüzüne çıkardı.

08.02.2026 12:53
ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmaktan hüküm giyen Jeffrey Epstein'in, teknoloji dünyasının en güçlü isimleriyle yakın temasını gösteren yeni fotoğraflar ve e-postalar ortaya çıktı.

TEKNOLOJİ DEVLERİYLE "VAHŞİ" AKŞAM YEMEĞİ

Belgelerde, Epstein'in 2015 yılında Elon Musk ve Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in de katıldığı bir akşam yemeğiyle övündüğü görülüyor.

Dosyalara eklenen fotoğrafta, Musk ve Zuckerberg'in loş bir ortamda ve uzun bir masada oturduğu dikkat çekiyor.

20 Ağustos 2015 tarihli bir e-postada Epstein, milyarder iş insanı Tom Pritzker'a New York'a gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine şu ifadeleri kullanıyor: "Henüz emin değilim. Zuckerberg, Musk, Thiel, Hoffman'la akşam yemeği yedim. Vahşiydi."

Bir başka e-postada ise 2 Ağustos 2015'te ünlü doktor Peter Attia'ya yazan Epstein, aynı isimlerle yapılacak bir akşam yemeğinden söz ediyor.

Mesajında çok sayıda yazım hatası bulunan Epstein, sonraki mailde hatalar için özür diliyor.

Vanity Fair dergisi, söz konusu buluşmayı ilk kez 2019 yılında gündeme getirmişti. Dergiye göre yemek, Kaliforniya'nın Palo Alto kentinde, LinkedIn'in kurucularından ve yatırımcı Reid Hoffman tarafından, MIT'li sinirbilimci Ed Boyden onuruna düzenlendi.

EPSTEİN PUTİN İLE GÖRÜŞMEYE ÇALIŞTI

Öte yandan, ABD Adalet Bakanlığı tarafından, Epstein hakkındaki soruşturma kapsamında yayınlanan 3 milyondan fazla yeni belgeye göre Epstein, Putin ile bir araya gelmek için girişimlerde bulundu.

Belgeler, birçok üst düzey Rus yetkilinin Epstein ile doğrudan yazışmalar yaparak görüştüğünü ve Epstein'in yıllar boyunca değişik isimler üzerinden Putin ile bir görüşme ayarlamaları için defalarca girişimlerde bulunduğunu ortaya koydu.

Epstein'ın özel e-postalarında, 2010'lu yıllarda eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland üzerinden Putin ile görüşme ayarlanması için birçok defa yazışmalar yapıldığı ve Jagland ile bu çabaların 2018'e kadar aralıklarla devam ettiği görüldü.

Adalet Bakanlığı dosyaları ayrıca, Epstein'in, Rusya Federal Güvenlik Hizmetleri Akademisi'nin üst düzey mezunlarından Sergey Belyakov, Kremlin'e yakın isimlerden Rus milyarder Oleg Deripaska ve Rusya'nın eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin gibi üst düzey isimlerle de irtibatta olduğunu gösterdi.

ABD Adalet Bakanlığı dosyalarında tüm girişimlere rağmen Epstein'in Putin ile herhangi bir görüşme gerçekleştirdiğine dair bir kayıt bulunmuyor.

Yayınlanan Epstein dosyalarında Putin'in adı 1000'den fazla kez geçiyor, ancak bu referansların büyük çoğunluğu kişisel ilişkiden ziyade Putin hakkındaki haber kupürleri ve medya özetlerinden oluşuyor.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.