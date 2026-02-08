Trend
Epstein’in karanlık sofrası: Gizli akşam yemeğinde deşifre oldular! Belgelerden çıkan o fotoğraf ortalığı karıştırdı
Sapık pedofili Jeffrey Epstein'in, teknoloji dünyasının en güçlü isimleriyle kurduğu karanlık ilişki ağını gözler önüne serildi. Yeni yayımlanan belgelerde ortaya çıkan bir fotoğraf, sapık milyarderin gizli akşam yemeğinde kimlerle aynı masada buluştuğunu gün yüzüne çıkardı.
Giriş Tarihi: 08.02.2026 12:53