Epstein’in ölümüne ait korkunç görüntüler: Cezaevindeki fotoğrafları ortaya çıktı! İşte hücresinde dakika dakika yaşananlar
ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı 3 milyon yeni belge arasında, pedofili sapık Jeffrey Epstein'ın 2019'daki ölümüne ilişkin daha önce kamuoyuna açıklanmamış tüyler ürperten fotoğraflar da yer aldı. Belgelerde, Epstein'ın cezaevindeki son anları, olay yerindeki ihmaller ve ölümüne dair detaylar mide bulandırdı.
Giriş Tarihi: 04.02.2026 12:31
Güncelleme Tarihi: 04.02.2026 13:23