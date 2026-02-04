Trend Galeri Trend Yaşam Epstein’in ölümüne ait korkunç görüntüler: Cezaevindeki fotoğrafları ortaya çıktı! İşte hücresinde dakika dakika yaşananlar

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı 3 milyon yeni belge arasında, pedofili sapık Jeffrey Epstein'ın 2019'daki ölümüne ilişkin daha önce kamuoyuna açıklanmamış tüyler ürperten fotoğraflar da yer aldı. Belgelerde, Epstein'ın cezaevindeki son anları, olay yerindeki ihmaller ve ölümüne dair detaylar mide bulandırdı.

Giriş Tarihi: 04.02.2026 12:31 Güncelleme Tarihi: 04.02.2026 13:23
The New York Post gazetesinde yer alan habere göre, ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanırken New York'taki Metropolitan Correctional Center'da (MCC) tutuklu bulunan milyarder Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019 sabahı hücresinde ölü bulunmuştu.

İŞTE EPSTEİN'İN SON ANLARI

Adalet Bakanlığı'nın son belge paylaşımında, Epstein'ın ölümüyle ilgili FBI ve cezaevi yetkililerinin hazırladığı iki ayrı rapor ve çok sayıda fotoğraf yer aldı.

"EFTA00134598" numaralı belgede yer alan fotoğraflarda, Epstein'ın hücresinde asılı halde bulunmasının ardından sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleler görülüyor.

Turuncu cezaevi kıyafetinin yırtıldığı, kalp masajı yapıldığı, boyunlukla sedyeye bağlandığı ve oksijen ile serum desteği verildiği kaydediliyor.

BOYNUNDA KORKUNÇ İZLER

Bazı görüntülerde Epstein'ın yüzünde belirgin şişlikler ve boynunda derin izler olduğu dikkat çekti.

Diğer fotoğraflarda ise Epstein'ın hücresi yer alıyor. Rapora göre, intihar amacıyla kullanılan turuncu kumaş parçasının metal karyolaya bağlı olduğu görülüyor.

Ayrıca Epstein'ın boynundaki tiroit kıkırdağının büyük ölçüde kırıldığı da belgelerde yer alan tıbbi bulgular arasında.

O GECE HÜCRESİNDE NELER YAŞANDI?

"EFTA00161494" numaralı FBI ölüm inceleme raporu, Epstein'ın hayatının son saatlerini adım adım anlatıyor.

Buna göre Epstein, 9 Ağustos sabahı mahkemeye çıkarıldı. Öğleden sonra hücre arkadaşı cezaevinden ayrıldı ve geri dönmeyebileceği belirtildi.

Raporda, Epstein'ın bu nedenle yalnız kaldığı ve kendisine yeni bir hücre arkadaşı atanması gerektiğinin not düşüldüğü ifade edildi.

Aynı akşam Epstein'ın 20 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptığı, ancak görüştüğü kişinin kim olduğunun raporda yer almadığı belirtildi.

Epstein'ın telefon erişim bilgileri olmadığı için numaranın bir görevli tarafından tuşlandığı ve görüşmenin duş alanında yapıldığı kaydedildi.

O gece görevli olan iki gardiyanın fazla mesai yaptığı ve 10 Ağustos sabahına kadar görevde kaldığı belirtildi.

Ancak raporda, yerel saatle 03.00 ve 05.00'te yapılması gereken hücre kontrollerinin gerçekleştirilmediği açıkça ifade edildi.

Görevli memurlardan biri ifadesinde "Turları yapmadık" derken, bir diğeri "Hata yaptım" sözlerini kullandı.

Saat 06.33'te acil durum alarmının çalmasıyla Epstein'ın hücresinde asılı bulunduğu bildirildi.

Önce görevli bir memur, ardından bir hemşire tarafından kalp masajı uygulandı ancak nabız alınamadı.

Epstein ambulansla New York'taki Beekman Hastanesi'ne kaldırıldı ve resmi ölüm saati 07.36 olarak kayıtlara geçti.

EPSTEİN'İN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Yetkililer, Epstein'ın reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken hücresinde intihar ettiğini açıkladı.

Epstein'ın, Manhattan'daki malikanesinde, Karayipler'deki Little St. James Adası'nda ve New Mexico'daki çiftliğinde çok sayıda kadın ve çocuğu istismar ettiği bildirildi.

Yeni yayımlanan belgeler ve fotoğraflar, Epstein'ın ölümüyle ilgili yıllardır süren tartışmaları ve cezaevindeki güvenlik ihmallerini yeniden gündeme taşıdı.

YAHUDİ KUTSAL METNİ KULLANILARAK OLUŞTURULAN ŞİDDET YOĞUNLUKLU MESAJLAR

Öte yandan, ABD'de kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde tüyler ürperten detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Epstein'e ilişkin açıklanan yeni belgelerde, Epstein'in Yahudilerin kutsal metinlerinden bazı pasajları kullanarak oluşturduğu şiddet yoğunluklu bir mesajı ortaya çıktı.

Epstein'in, 6 Nisan 2014'te gönderdiği e-postada, Yahudilerin kutsal metinlerinden oluşan Eski Ahid'den bir alıntı seçkisi yaptığı görülüyor.

Hangi amaçla yazdığı ve nasıl bir mesaj vermek istediğine ilişkin detayın bulunmadığı, ABD Adalet Bakanlığının da belge üzerinde yer alan "gönderilen" kişi kısmını sansürlediği mesajın tam metni şu şekilde: