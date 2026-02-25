Trend
Epstein’in Paris’teki dairesinin görüntüleri ortaya çıktı: Genç kızların yarı çıplak fotoğrafları mide bulandırdı!
Pedofili Jeffrey Epstein'in lüks semtte bulunan 18 odalı Paris dairesi, kırmızı deri duvarlar, doldurulmuş hayvanlar ve genç kadınların yarı çıplak fotoğraflarıyla kan dondurdu. Görüntüler, sapık milyarderin Avrupa'daki yaşamını gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 25.02.2026 13:30