Erden Timur’un tutuklanma gerekçeleri ortaya çıktı! “Yasa dışı bahis parasını kabul ederek kara para akladı”

AYKIRI HAREKET EDENE HAPİS CEZASI

Söz konusu 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 15'inci maddesi kapsamında kimlik tespiti yapılmasının zorunlu olduğu işlemlerde, kendi adınıza fakat başkası hesabına hareket ediyorsanız, işlemlerinizi yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğinizi yazılı olarak beyan etmeniz gerektiği ifade ediliyor. Buna aykırı olarak hareket eden kişinin 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması öngörülüyor.



ŞİRKETLERİNİN VARLIKLARINI ŞAHSİ HESAPLARINA AKTARARAK ZARAR ETTİRDİ

Timur'un yetkilisi olduğu şirketler adına şahsi hesaplarını kullandığına dair y azılı herhangi bildirimde bulunmadığı saptandı. Yüksek tutarlarda transfer aldığı Timur Gayrimenkul Yapı ve Yatırım A.Ş., TG Timur Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş., Timur Şehircilik ve Planlama A.Ş.'in son 3 yıldır ticari zarar beyan ettiği ortaya çıktı. Şirketlerin ve Timur'un şahsi hesaplarının finansal hareketleri incelendi. Yüksek miktarda varlığın Timur'un şahsi hesaplarına aktarılmış olduğu ve şirketlerin bu suretle zarar ettiklerinin tespit edildiğine dikkat çekildi.



"YASA DIŞI BAHİS PARASINI KABUL EDEREK KARA PARA AKLADI"

Kararda özellikle Timur'un yasadışı bahis baronu olarak bilinen ve yargılaması halen süren Veysel Şahin'e 24 daire satmasıyla ilgili olarak ise bu durum, "Taşınmaz satın alınmak suretiyle aklandığı" değerlendirmesi yapıldı. Timur'un yasa dışı bahisten elde edilen haksız kazancı kabul ederek, suçtan elde edilen malvarlığı değerini akladığının altı çizildi.



KARA PARA "TAŞINMAZ SATIŞI" VE "KAPARO" ADI ALTINDA AKLANDI

Timur'un hesap hareketlerinin incelemesinde, hakkında yasadışı bahis şüphesi bulunan 93 şüpheli ile aralarında 1 milyon 309 bin 250 lira tutarlara varan para alışverişlerinin bulunduğu, dolayısıyla yasadışı bahisten elde edilen paraların taşınmaz satışı ve kaparo adı altında kaynağının meşru yoldan elde edildiği izlenimi verilmek suretiyle aklandığına dikkat çekildi.



ALACAK VERECEK İLİŞKİSİ DEĞİL İDDİASI

Timur'un ortağı olduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme şirketi tarafından 2024-2025 yıllarında OKX TR isimli kripto varlık platformuna 144 milyon 217 bin lira para gönderildiği ve bu paranın kripto varlığa dönüştürüldüğü öğrenildi. Bu transferin yaklaşık 1 milyon dolarlık kısmı Akın Topal isimli kişinin yurt dışın borsalarındaki hesaplarına gönderildi. Topal ile Timur'un şahsi hesapları arasında da para transferlerine rastlandı. Timur, sorgusunda Topal'ın arkadaşı olduğunu, aralarında borç alış verişi olduğunu beyan etti. Ancak savcılık, mahiyeti, miktarı ve niteliği nazara alındığında, dayanağı belirsiz yapılan işlemlerin basit nitelikte alacak verecek ilişkisi olarak nitelendirilemeyeceğini değerlendirdi. Yasa dışı bahis şüphesi bulunan 93 kişiyle toplam 1 milyon 309 bin liralık para alışverişi tespit edildiği, bu paraların "taşınmaz satışı/kapora" adı altında meşru gösterilmeye çalışılarak aklandığının değerlendirildiği belirtildi.