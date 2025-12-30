Trend Galeri Trend Yaşam Erden Timur’un tutuklanma gerekçeleri ortaya çıktı! “Yasa dışı bahis parasını kabul ederek kara para akladı”

Erden Timur’un tutuklanma gerekçeleri ortaya çıktı! “Yasa dışı bahis parasını kabul ederek kara para akladı”

Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur'la ilgili tutuklama kararının ayrıntılarına SABAH ulaştı. Karara göre Timur, yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin'e 24 daire satarak, 'taşınmaz satın alınmak suretiyle 'taşınmaz satışı' ve 'kapora' adı altında para aklama işleminde bulundu. Kararda, Timur'un yasa dışı bahisten elde edilen haksız kazancı kabul ederek, suçtan elde edilen mal varlığı değerini akladığının altı çizildi. Kararda özellikle Timur'un sahibi olduğu 3 ayrı şirketinden yüksek miktarda varlık Timur'un şahsi hesaplarına aktarılarak şirketlerin son 3 yıldır bu nedenle zarar ettirildiğine de dikkat çekildi.

Mustafa Sait ÖZKAN
Giriş Tarihi: 30.12.2025 16:42 Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:50
Erden Timur’un tutuklanma gerekçeleri ortaya çıktı! Yasa dışı bahis parasını kabul ederek kara para akladı

"Futbolda bahis soruşturması" kapsamında gözaltına alınan Galatasaraylı eski yönetici NEF İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Erden Timur'un dosyası tefrik edilerek "Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu'na" aktarıldı. Timur'a yöneltilen suçlama "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" oldu. Timur'un tutuklanma gerekçeleri ortaya çıktı.

Erden Timur’un tutuklanma gerekçeleri ortaya çıktı! Yasa dışı bahis parasını kabul ederek kara para akladı

1 MİLYARLIK PARA TRANSFERİ ŞÜPHELİ BULUNDU

Sabah'ın ulaştığı bilgilere göre Timur'un tutuklanma nedenlerinden bir tanesi, 2023-2025 yılları arasında Kapalı Çarşı'da faaliyet gösteren firma üzerinden altın alım satımı açıklaması ile yaklaşık 1 milyar lira tutarında para transferi işlemleri gerçekleştirmesi oldu. Dosyaya göre Timur, tutuklu Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, Murat Özkan ve Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ın nın sahibi olduğu Metal Oto Ticaret isimli firma ve Eyüpspor'un da aynı Kapalı Çarşı'daki firma üzerinden benzer tarihlerde yüksek hacimli işlemlerde bulundu.

Erden Timur’un tutuklanma gerekçeleri ortaya çıktı! Yasa dışı bahis parasını kabul ederek kara para akladı

KULAKSIZ HAKKINDA DA AKLAMA SORUŞTURMASI VAR

Edinilen bilgilere göre bahis ve şike soruşturmasında tutuklanan Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız hakkında da "Mal varlığı değerlerini aklamak" suçu yönünden soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Bu nedenle Timur ve Kulaksız'ın her ikisinin de aynı firma üzerinden yapmış oldukları benzer işlemlerin suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması işlemleri olduğu aktarıldı.

Erden Timur’un tutuklanma gerekçeleri ortaya çıktı! Yasa dışı bahis parasını kabul ederek kara para akladı

226 KİLOLUK ALTIN AYRINTISI

Timur ifadesinde babasından aldığı 226 kilo borç altınları ödemek amacıyla para transferi işlemleri yaptığını beyan etti ancak yapılan para transferleri, basit nitelikli alacak verecek ilişkisi olarak nitelendirilmesi hayatın olağan akışına aykırı bulundu.

Erden Timur’un tutuklanma gerekçeleri ortaya çıktı! Yasa dışı bahis parasını kabul ederek kara para akladı

YASAK NİTELİĞE HAİZ EYLEMLERDE BULUNDU

Timur'un şahsi hesabına çok sayıda 'gayrimenkul ödemesi' ve 'kapora' adı altında para transferine rastlandı. Savunmasında 2021'e kadar şahsi hesapları üzerinden işlem yaptığını, bu tarihten sonra işlemlerin firmaları üzerinden gerçekleştiğini beyan etti ancak hesapları incelendiğinde 2024 yılında hesaplarına nakit olarak 300 milyon lira para yatırıldığı tespit edildi. Bu nedenle şahsi hesaplar üzerinden şirket adına işlem yapılması da hayatın olağan akışına aykırı bulundu. Tacirlerin basit bir iş adamı olarak davranma yükümlülüklerinin bulunduğu, yapılan bu iş ve işlemlerin de bu yükümlülüğe aykırı davranışlardan olduğu gibi 5549 sayılı yasanın 15'inci maddesi kapsamında yasak niteliğe haiz eylemlerden olduğu anlatıldı.

Erden Timur’un tutuklanma gerekçeleri ortaya çıktı! Yasa dışı bahis parasını kabul ederek kara para akladı

AYKIRI HAREKET EDENE HAPİS CEZASI

Söz konusu 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 15'inci maddesi kapsamında kimlik tespiti yapılmasının zorunlu olduğu işlemlerde, kendi adınıza fakat başkası hesabına hareket ediyorsanız, işlemlerinizi yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğinizi yazılı olarak beyan etmeniz gerektiği ifade ediliyor. Buna aykırı olarak hareket eden kişinin 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması öngörülüyor.

ŞİRKETLERİNİN VARLIKLARINI ŞAHSİ HESAPLARINA AKTARARAK ZARAR ETTİRDİ

Timur'un yetkilisi olduğu şirketler adına şahsi hesaplarını kullandığına dair y azılı herhangi bildirimde bulunmadığı saptandı. Yüksek tutarlarda transfer aldığı Timur Gayrimenkul Yapı ve Yatırım A.Ş., TG Timur Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş., Timur Şehircilik ve Planlama A.Ş.'in son 3 yıldır ticari zarar beyan ettiği ortaya çıktı. Şirketlerin ve Timur'un şahsi hesaplarının finansal hareketleri incelendi. Yüksek miktarda varlığın Timur'un şahsi hesaplarına aktarılmış olduğu ve şirketlerin bu suretle zarar ettiklerinin tespit edildiğine dikkat çekildi.

"YASA DIŞI BAHİS PARASINI KABUL EDEREK KARA PARA AKLADI"

Kararda özellikle Timur'un yasadışı bahis baronu olarak bilinen ve yargılaması halen süren Veysel Şahin'e 24 daire satmasıyla ilgili olarak ise bu durum, "Taşınmaz satın alınmak suretiyle aklandığı" değerlendirmesi yapıldı. Timur'un yasa dışı bahisten elde edilen haksız kazancı kabul ederek, suçtan elde edilen malvarlığı değerini akladığının altı çizildi.

KARA PARA "TAŞINMAZ SATIŞI" VE "KAPARO" ADI ALTINDA AKLANDI

Timur'un hesap hareketlerinin incelemesinde, hakkında yasadışı bahis şüphesi bulunan 93 şüpheli ile aralarında 1 milyon 309 bin 250 lira tutarlara varan para alışverişlerinin bulunduğu, dolayısıyla yasadışı bahisten elde edilen paraların taşınmaz satışı ve kaparo adı altında kaynağının meşru yoldan elde edildiği izlenimi verilmek suretiyle aklandığına dikkat çekildi.

ALACAK VERECEK İLİŞKİSİ DEĞİL İDDİASI

Timur'un ortağı olduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme şirketi tarafından 2024-2025 yıllarında OKX TR isimli kripto varlık platformuna 144 milyon 217 bin lira para gönderildiği ve bu paranın kripto varlığa dönüştürüldüğü öğrenildi. Bu transferin yaklaşık 1 milyon dolarlık kısmı Akın Topal isimli kişinin yurt dışın borsalarındaki hesaplarına gönderildi. Topal ile Timur'un şahsi hesapları arasında da para transferlerine rastlandı. Timur, sorgusunda Topal'ın arkadaşı olduğunu, aralarında borç alış verişi olduğunu beyan etti. Ancak savcılık, mahiyeti, miktarı ve niteliği nazara alındığında, dayanağı belirsiz yapılan işlemlerin basit nitelikte alacak verecek ilişkisi olarak nitelendirilemeyeceğini değerlendirdi. Yasa dışı bahis şüphesi bulunan 93 kişiyle toplam 1 milyon 309 bin liralık para alışverişi tespit edildiği, bu paraların "taşınmaz satışı/kapora" adı altında meşru gösterilmeye çalışılarak aklandığının değerlendirildiği belirtildi.