Trend Galeri Trend Yaşam Eren Bülbül’ün doğum gününe özel görseller Galata Kulesi’ne yansıtıldı!

Eren Bülbül’ün doğum gününe özel görseller Galata Kulesi’ne yansıtıldı!

Galata Kulesi'nde şehit Eren Bülbül'ün doğum gününde video mapping gösterisi gerçekleştirildi. TRT'nin organizasyonuyla düzenlenen gösteride "İyi ki Doğdun Eren" ve "İyi ki Varsın Eren" yazılı görseller kuleye yansıtıldı.

Giriş Tarihi: 01.01.2022 21:44 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 21:46
Eren Bülbül’ün doğum gününe özel görseller Galata Kulesi’ne yansıtıldı!

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün doğum günü Galata Kulesi'ne yansıtılan video ve fotoğraflarla kutlandı.

Eren Bülbül’ün doğum gününe özel görseller Galata Kulesi’ne yansıtıldı!

Şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin afiş ve fragmanı da yansıtılan görüntüler arasında yer aldı.

Eren Bülbül’ün doğum gününe özel görseller Galata Kulesi’ne yansıtıldı!

Eren Bülbül'ün doğum günündeki etkinliği yerli ve yabancı turistler ilgiyle takip etti.

Eren Bülbül’ün doğum gününe özel görseller Galata Kulesi’ne yansıtıldı!
Eren Bülbül’ün doğum gününe özel görseller Galata Kulesi’ne yansıtıldı!
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