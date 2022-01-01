Eren Bülbül’ün doğum gününe özel görseller Galata Kulesi’ne yansıtıldı!

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül 'ün doğum günü Galata Kulesi 'ne yansıtılan video ve fotoğraflarla kutlandı.

Şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin afiş ve fragmanı da yansıtılan görüntüler arasında yer aldı.