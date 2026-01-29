Trend Galeri Trend Yaşam Ergenlik dönemi kaç yaşa kadar sürüyor? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ergenlik dönemi kaç yaşa kadar sürüyor? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Ergenlik dönemi kaç yaşa kadar sürüyor? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 100 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 29.01.2026 22:13 Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 22:18
Ergenlik dönemi kaç yaşa kadar sürüyor? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Ergenlik dönemi kaç yaşa kadar sürüyor? 100 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

Ergenlik dönemi kaç yaşa kadar sürüyor? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

SORU: Ergenlik dönemi kaç yaşa kadar sürüyor?

Ergenlik dönemi kaç yaşa kadar sürüyor? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

CEVAP: 32

Ergenlik dönemi kaç yaşa kadar sürüyor? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı