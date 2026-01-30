Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi konusu

Ancak köyün saf ve heyecanlı gençlerinden Bilo, bu hikâyelere gönülden inanır. Anlatılanlardan etkilenerek eşkıya olma hayali kuran Bilo, Şivan ve Hüso'yu zorla dağa götürür. Üçlünün bu macerası, beklenen kahramanlıklar yerine peş peşe yaşanan talihsiz ve komik olaylarla dolu bir serüvene dönüşür.