Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi konusu

Sinemanın unutulmaz komedileri arasında yer alan Erkek Güzeli Sefil Bilo, televizyon ekranlarında yayınlandığı her seferde izleyicilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Şener Şen'in kendine has oyunculuğuyla hafızalara kazınan film, eğlenceli anlatımı ve toplumsal göndermeleriyle dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 30.01.2026 18:06
Yeşilçam'ın sevilen yapımlarından Erkek Güzeli Sefil Bilo, yeniden televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Eğlenceli hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, yayınlanacağı saatlerde sinemaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yapımın olay örgüsü, karakterleri ve filmde rol alan oyunculara dair öne çıkan bilgiler bu içerikte bir araya getiriliyor.

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO FİLMİNİN HİKÂYESİ

Geçmişte kendilerini eşkıya olarak tanıtan Şivan ve Hüso, köyde sık sık eski günlerinden söz ederek çevrelerindekilerin dikkatini çekmeye çalışır. Özellikle Hüso'nun abartılı anlatımları, çoğu kişi tarafından pek ciddiye alınmaz.

Ancak köyün saf ve heyecanlı gençlerinden Bilo, bu hikâyelere gönülden inanır. Anlatılanlardan etkilenerek eşkıya olma hayali kuran Bilo, Şivan ve Hüso'yu zorla dağa götürür. Üçlünün bu macerası, beklenen kahramanlıklar yerine peş peşe yaşanan talihsiz ve komik olaylarla dolu bir serüvene dönüşür.

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO FİLMİNDE ROL ALAN OYUNCULAR

Şener Şen – Maho Ağa

İlyas Salman – Sefil Bilo

Sevda Aktolga – Cano Kız (seslendirme: Jeyan Mahfi Tözüm)

Adile Naşit – Sultan Bacı

Münir Özkul – Hüso Emmi

İhsan Yüce – Şivan Emmi

Mehmet Bulduk – Sümüklü Sülo

