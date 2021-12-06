Erkekleri aşık etme yöntemini paylaştı! O taktik sosyal medyada viral oldu...

Sophie Rose isimli bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı video viral oldu. Bakışlar sayesinde kişileri kendinize aşık edebileceğinizi iddia eden genç kadın kullandığı hileyi takipçileriyle paylaştı. Paylaşımı kısa sürede 1.3 milyondan fazla görüntülemeye ulaştı ve sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Sosyal medyada erkekleri hipnotize ettiğini ve kendisine aşık ettiğini iddia ettiği yöntemi paylaşan bir kullanıcı milyonların gündemine oturdu. Yöntemi denemeyi düşünenler için küçük bir uyarıda bulunan Sophie Rose, "Bunu gerçekten sevdiğiniz ve iletişim halinde olduğunuz bir kişi üzerinde denemelisiniz" dedi.

Sosyal medyada viral olan ve erkekleri kendine aşık etme hilesi olarak dikkat çeken video kısa sürede en çok izlenen videolar arasına girdi. Genç fenomen Rose bu yöntemle kadınların erkekleri hipnotize ederek kendisine aşık ettiğini iddia etti.

Hayat tüyosu olarak paylaştığı bu yöntemi daha önce uyguladığından söz eden genç kadın, "Bu yöntemi birebir görüştüğünüzde yaptığınızdan emin olun. Bir gurptaysanız bu durum işe yaramayabilir. Çünkü ortamda bulunan diğer faktörler dikkatinin dağılmasına neden olabilir. Birkaç saniye içinde yüzündeki farklı noktalara odaklanın. İlk saniyede sol gözüne, ikinci saniyede dudaklarına ve üçüncü saniyede sağ gözüne bakın" dedi.

Genç kadın bu hilenin, karılıklı iki kişinin konuşmadığı bir anda uygulanmasının etkili olacağını ifade etti. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu taktiğin gerçek olmadığını düşünürken bazıları ise denemeye değer şeklinde yorum yaptı.