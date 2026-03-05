Trend Galeri Trend Yaşam Erken yaşlanmanın sorumlusu meğer zihnimizmiş! 7.5 yıl daha fazla yaşamanın sırrı çözüldü: Ne botoks ne diyet…

Erken yaşlanmanın sorumlusu meğer zihnimizmiş! 7.5 yıl daha fazla yaşamanın sırrı çözüldü: Ne botoks ne diyet…

Ezber bozan haber bilim dünyasından geldi! Meğer yaşlanmayı durdurmanın ve ömrü uzatmanın sırrı ne kremlerde ne de diyetlerdeymiş. Yapılan son araştırmalar, yaşlanma sürecini yöneten asıl merkezin "zihnimiz" olduğunu kanıtladı.

Giriş Tarihi: 05.03.2026 11:56
Yeni araştırmalar, yaşlanma konusunda duyulan kaygının yalnızca psikolojik bir durum olmadığını, aynı zamanda biyolojik yaşlanma sürecini de hızlandırabileceğini ortaya koyuyor. Özellikle kadınlar üzerinde yapılan bir çalışma, gelecekteki sağlık sorunları hakkında duyulan yoğun endişenin hücresel düzeyde yaşlanmayı hızlandırabileceğini gösterdi.

Psychoneuroendocrinology dergisinde yayımlanan araştırmada, 700'den fazla kadının kan örnekleri incelendi. Araştırmacılar, yaşlanma konusunda daha fazla kaygı duyan kadınların kanında biyolojik yaşlanmayı gösteren epigenetik işaretlerin daha hızlı ilerlediğini tespit etti.

Çalışmanın başyazarı Mariana Rodrigues'e göre, yaşlanma korkusu yalnızca zihinsel bir endişe değil; vücutta ölçülebilir sağlık etkileri bırakabiliyor. Araştırma, psikolojik durum ile fiziksel sağlık arasındaki güçlü bağlantıya dikkat çekiyor.

Bilim insanları bu durumun DNA'nın uç kısımlarında bulunan telomerlerle bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Hücreleri koruyan bu yapıların kısalması, kalp hastalıkları, kanser ve demans gibi yaşa bağlı hastalık riskinin artmasıyla ilişkilendiriliyor.

Daha önce yapılan bazı çalışmalar da yoğun kaygı yaşayan kişilerde telomerlerin daha kısa olduğunu ortaya koymuştu.

Öte yandan uzmanlar, yaşlanmaya dair olumlu bir bakış açısının yaşam süresini uzatabileceğini de belirtiyor. Yapılan bir araştırmada, yaşlanma konusunda olumlu düşünen kişilerin ortalama olarak 7,5 yıl daha uzun yaşadığı tespit edildi.

Uzmanlara göre yaşlanma algısı, insanların davranışlarını da etkiliyor. Yaşlandıkça sağlığın kaçınılmaz olarak kötüleşeceğine inanan kişiler, egzersiz yapmak veya sağlıklı beslenmek gibi önleyici adımları daha az atabiliyor.

Ayrıca uzun süreli stresin neden olduğu yüksek kortizol seviyeleri, bağışıklık sistemi ve kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor.

Araştırmacılar, bu bulguların önemli bir mesaj verdiğini söylüyor: Yaşlanmaya dair düşüncelerimiz, gerçek yaşlanma sürecimizi de etkileyebilir. Bu nedenle yaşlanmaya daha olumlu bir bakış açısıyla yaklaşmak, hem zihinsel hem de fiziksel sağlık açısından önemli olabilir.