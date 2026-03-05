Trend
Galeri
Trend Yaşam
Erken yaşlanmanın sorumlusu meğer zihnimizmiş! 7.5 yıl daha fazla yaşamanın sırrı çözüldü: Ne botoks ne diyet…
Erken yaşlanmanın sorumlusu meğer zihnimizmiş! 7.5 yıl daha fazla yaşamanın sırrı çözüldü: Ne botoks ne diyet…
Ezber bozan haber bilim dünyasından geldi! Meğer yaşlanmayı durdurmanın ve ömrü uzatmanın sırrı ne kremlerde ne de diyetlerdeymiş. Yapılan son araştırmalar, yaşlanma sürecini yöneten asıl merkezin "zihnimiz" olduğunu kanıtladı.
Giriş Tarihi: 05.03.2026 11:56