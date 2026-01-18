Trend Galeri Trend Yaşam ERZİNCAN TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2026 TOKİ Erzincan kura çekimi isim listesi nereden öğrenilir?

Erzincan'da TOKİ konutlarına başvuran binlerce vatandaş için beklenen gün geldi. 18 Ocak 2026 tarihinde yapılacak kura çekimiyle birlikte hak sahipleri netleşecek. Uzun süredir sonuçları merakla bekleyen başvuru sahipleri, Erzincan TOKİ kura çekiminin hangi saatte gerçekleştirileceğini ve sonuçların ne zaman ilan edileceğini yakından takip ediyor. Noter gözetiminde yapılacak kura öncesinde heyecan dorukta. Peki, 18 Ocak 2026 Erzincan TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilecek, isim listeleri nasıl sorgulanacak?

Giriş Tarihi: 18.01.2026 06:28
TOKİ'nin Erzincan'da hayata geçirdiği proje için başvuru yapan vatandaşlar, 18 Ocak 2026'da gerçekleştirilecek kura çekimine odaklandı. Hak sahibi olabilme umuduyla süreci takip eden başvuru sahipleri, Erzincan TOKİ kura çekiminin hangi saatte yapılacağını ve sonuçların ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. Noter gözetiminde düzenlenecek kura öncesinde Erzincanlı vatandaşlar büyük bir heyecanla bekleyişini sürdürüyor.

TOKİ ERZİNCAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Erzincan'da yapılacak TOKİ kura çekimi, 18 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Noter huzurunda düzenlenecek kura ile kent genelinde inşa edilecek 1.760 sosyal konutun hak sahipleri belirlenecek. Kura çekimine başvuru yapan binlerce vatandaş, sonuçların açıklanacağı anı büyük bir heyecanla beklerken, çekilişin resmi kanallar üzerinden duyurulması bekleniyor. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipleri isim listeleri üzerinden sorgulama yapabilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

  • TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
  • e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40'ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

İLK TESLİMAT TARİHİ

Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

