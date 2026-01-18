ERZİNCAN TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2026 TOKİ Erzincan kura çekimi isim listesi nereden öğrenilir?

Erzincan'da TOKİ konutlarına başvuran binlerce vatandaş için beklenen gün geldi. 18 Ocak 2026 tarihinde yapılacak kura çekimiyle birlikte hak sahipleri netleşecek. Uzun süredir sonuçları merakla bekleyen başvuru sahipleri, Erzincan TOKİ kura çekiminin hangi saatte gerçekleştirileceğini ve sonuçların ne zaman ilan edileceğini yakından takip ediyor. Noter gözetiminde yapılacak kura öncesinde heyecan dorukta. Peki, 18 Ocak 2026 Erzincan TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilecek, isim listeleri nasıl sorgulanacak?