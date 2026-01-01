Erzincan’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Cuma Erzincan Valiliği kar tatili haberleri

Doğu Anadolu'yu etkisi altına alan kar yağışı ve dondurucu soğuklar Erzincan'da hayatı zorlaştırırken, gözler 2 Ocak 2026 Cuma gününe çevrildi. 1 Ocak yılbaşı tatilinin ardından okulların açılıp açılmayacağını merak eden binlerce öğrenci ve veli, "Erzincan'da yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Erzincan Valiliği son dakika açıklamaları takip edilirken özellikle yüksek kesimlerdeki buzlanma ve ulaşım sorunları değerlendiriliyor. İşte merkez ve ilçelerindeki eğitim-öğretim durumuna dair en güncel bilgiler.