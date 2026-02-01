Trend
Galeri
Trend Yaşam
Erzincan’da yarın okullar tatil mi, 2 Şubat 2026 Pazartesi okul var mı? Valilik açıklaması bekleniyor
Erzincan’da yarın okullar tatil mi, 2 Şubat 2026 Pazartesi okul var mı? Valilik açıklaması bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Erzincan genelinde kar yağışı ve buzlanma riski öngörülüyor. Bu kapsamda Erzincan'da yarın okullar tatil mi, 2 Şubat 2026 Pazartesi okul var mı sorusu yanıt arıyor.
Giriş Tarihi: 01.02.2026 16:27
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 16:29