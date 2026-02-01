Trend Galeri Trend Yaşam Erzincan’da yarın okullar tatil mi, 2 Şubat 2026 Pazartesi okul var mı? Valilik açıklaması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Erzincan genelinde kar yağışı ve buzlanma riski öngörülüyor. Bu kapsamda Erzincan'da yarın okullar tatil mi, 2 Şubat 2026 Pazartesi okul var mı sorusu yanıt arıyor.

Giriş Tarihi: 01.02.2026 16:27 Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 16:29
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar gündeme gelirken, yurt genelinde kar tatiline ilişkin Valiliklerden yapılan resmi açıklamalar anlık olarak takip ediliyor. Bu kapsamda Erzincan'da yarın okullar tatil mi sorusu da araştırmalar arasında yer alıyor.

ERZİNCAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde Valilik tarafından kar tatili ilan edilmesi halinde detaylar haberimize eklenecek.

Doğu Kesimlerde Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Beklenen Hadise
Kar Yağışı

Beklendiği Yer
02.02.2026 Pazartesi günü Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Batman'ın kuzeyi, Van'ın güneyi, Siirt ve Şırnak'ın doğusunda yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların, Diyarbakır'ın kuzeydoğusu ve Batman'ın kuzeyinde genellikle yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur; Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde genellikle karla karışık yağmur, yükseklerinde kar; Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi, Siirt ve Şırnak'ın doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

