Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole uçmuştu: Kahraman şoför Ali Gülmüş 26 kişiyi böyle kurtarmış

SON DAKİKA... Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole uçmuştu: Kahraman şoför Ali Gülmüş 26 kişiyi böyle kurtarmış

SON DAKİKA... Erzincan'da 28 Aralık'ta kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Feci kazada otobüs şoförü Ali Gümüş hayatını kaybetti. Gülmüş'ün feci kaza sırasında canı pahasına direksiyon başından ayrılmadığı ve 26 kişiyi ölümden kurtardığı öğrenildi.

AA
Giriş Tarihi: 01.01.2025 13:10 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 13:36
SON DAKİKA... Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole uçmuştu: Kahraman şoför Ali Gülmüş 26 kişiyi böyle kurtarmış

Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde 28 Aralık'ta 1 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralanan 26 kişiden 22'si, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

SON DAKİKA... Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole uçmuştu: Kahraman şoför Ali Gülmüş 26 kişiyi böyle kurtarmış

Kazadan yaralı olarak kurtulan ancak kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen yaşamını yitirin sürücü 53 yaşındaki Ali Gülmüş'ün, direksiyon başından ayrılmayıp fedakarlık yaparak yolcuların hayatını kurtardığı belirtildi.

SON DAKİKA... Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole uçmuştu: Kahraman şoför Ali Gülmüş 26 kişiyi böyle kurtarmış

KAZA MOLADAN KISA BİR SÜRE SONRA YAŞANMIŞ

Otobüsün ikinci şoförü Emre İncediş, kendisiyle beraber 4 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğünü, kaptan Gülmüş'ün otobüsü yolun solunda bulunan kar birikintisine sürmesiyle uçuruma düşmekten kurtardığını söyledi.

SON DAKİKA... Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole uçmuştu: Kahraman şoför Ali Gülmüş 26 kişiyi böyle kurtarmış

Cenaze için Erzincan'a gelmek üzere yola çıktıklarını anlatan İncediş, son olarak bir tesiste mola verdiklerini, buradan sonra aracı kullananın Ali Gülmüş olduğunu belirtti.

SON DAKİKA... Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole uçmuştu: Kahraman şoför Ali Gülmüş 26 kişiyi böyle kurtarmış

Moladan kısa süre sonra sorun yaşadıklarını dile getiren İncediş, şöyle devam etti:

"Kaptan moladan 5-7 dakika sonra, aracın frenlerinin tutmadığını söyledi. Ben de ona 'Panik yapma.' dedim. Vites küçülttü. Baktı ki direksiyon ağırlaştı. Göz göze geldik. Ben de ona, 'Arabayı sola kır.' dedim. Sağ taraf uçurum, düz giderse yokuş, aşağıdan tırlar geliyor. Beraber sola kırabildiğimiz kadar kırdık. Ben helallik istedim. Arkaya doğru geçerek yolculara 'Kemerlerinizi takın, panik yapmayın, aracımız kayıyor.' diye bağırdım. Herkes şehadet getirdi zaten, ondan sonrasını hatırlamıyoruz."

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