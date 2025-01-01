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SON DAKİKA... Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole uçmuştu: Kahraman şoför Ali Gülmüş 26 kişiyi böyle kurtarmış
SON DAKİKA... Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole uçmuştu: Kahraman şoför Ali Gülmüş 26 kişiyi böyle kurtarmış
SON DAKİKA... Erzincan'da 28 Aralık'ta kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Feci kazada otobüs şoförü Ali Gümüş hayatını kaybetti. Gülmüş'ün feci kaza sırasında canı pahasına direksiyon başından ayrılmadığı ve 26 kişiyi ölümden kurtardığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 01.01.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 13:36