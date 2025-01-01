SON DAKİKA... Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole uçmuştu: Kahraman şoför Ali Gülmüş 26 kişiyi böyle kurtarmış

Moladan kısa süre sonra sorun yaşadıklarını dile getiren İncediş, şöyle devam etti:

"Kaptan moladan 5-7 dakika sonra, aracın frenlerinin tutmadığını söyledi. Ben de ona 'Panik yapma.' dedim. Vites küçülttü. Baktı ki direksiyon ağırlaştı. Göz göze geldik. Ben de ona, 'Arabayı sola kır.' dedim. Sağ taraf uçurum, düz giderse yokuş, aşağıdan tırlar geliyor. Beraber sola kırabildiğimiz kadar kırdık. Ben helallik istedim. Arkaya doğru geçerek yolculara 'Kemerlerinizi takın, panik yapmayın, aracımız kayıyor.' diye bağırdım. Herkes şehadet getirdi zaten, ondan sonrasını hatırlamıyoruz."