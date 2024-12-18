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Erzurum'da kan donduran servis kazasında şoke eden gelişme! Kameralar gerçeği ortaya çıkardı!

Erzurum'da, servis aracından inen 6 yaşındaki öğrenciye çarptıktan sonra üzerinden geçip ağır yaralayan servis şoförünün "düştü" ifadesi, güvenlik kamerası görüntüleriyle çürütüldü.

Ayşe Nur ERDOĞDU
Giriş Tarihi: 18.12.2024 15:39 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 15:40
Erzurum’da kan donduran servis kazasında şoke eden gelişme! Kameralar gerçeği ortaya çıkardı!

Erzurum'da servis aracıyla çarptıktan sonra 6 yaşındaki çocuğun üzerinden geçerek ağır yaralanmasına sebep olan şoför Bekir A.'nın, "Düştü" savunması, güvenlik kameralarıyla yalanlandı. Şoför hakkında "İhmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, 24 Eylül'de saat 14.32'de Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Ahi Toman Baba Caddesi'ndeki evinin önünde öğrenci Emre Kara'ya (6) çarpıp üzerinden geçerek ağır yaralayan, durumu fark ettiğinde Kaya'yı kucağına alarak bina girişine götürüp yere bırakan tutuksuz yargılanan okul servis aracının sürücüsü Bekir A. (62) hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Erzurum’da kan donduran servis kazasında şoke eden gelişme! Kameralar gerçeği ortaya çıkardı!

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık savunması, müşteki beyanı, adli muayene raporları, kamera görüntüleri, kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporu yer aldı. İddianamede, kaza tespit tutanağında, sanık Bekir A'nın Karayolları Trafik Kanununun 67/1-a ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 137/B-2 kurallarını ihlal ettiği ve araçta görevli rehber personel bulunmadığının tespit edildiği belirtildi. Bilirkişi raporunda ise Bekir A'nın Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 137/2-a-b yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği, ebeveynlerinin kendisine teslim ettiği veya okulda kendisinin teslim aldığı yaşı itibarıyla bakım ve yaşam kontrolüne ihtiyacı olan çocuğu koruma konusunda dikkatsiz ve tedbirsiz davranış sergilediği, kontrol, gözetim ve denetim altında tutmaması, koruma ve kollama görevini gereğince yerine getirmemesi ve bu hususta göstermiş olduğu zafiyeti nedeniyle meydana gelen olayda asli kusurlu olduğu kanaatine varıldığı ifade edildi. İddianamede, mağdur Kara'nın 6 yaşında olduğu ve başına gelebilecek tehlikeli olayları idrak edemeyeceği yaş grubunda olması, işlediği fiilin anlam ve sonucunu algılayamaması, servis aracında kendisini güvenli bir şekilde yönlendirecek rehber personelin olmaması nedeniyle kusurunun bulunmadığı kanaatine varıldı.

Erzurum’da kan donduran servis kazasında şoke eden gelişme! Kameralar gerçeği ortaya çıkardı!

SANIK, ÜZERİNE ATILI SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Sanık Bekir A, savunmasında, servis aracında şoför olarak çalıştığını söyledi. Kara'yı indirdikten sonra kapıyı kapatarak hareket ettiğini anlatan Bekir A, "İlerlediğim sırada aynadan baktığımda Emre Kara'yı yerde yatar halde gördüm. Aracı durdurarak hemen yanına gittim, yüzünde kan olduğunu gördüm. Kucağıma alarak binaya doğru yardım isteyerek ilerledim. Boyu çok kısa olduğu için fark edemedim, aracın kör noktasına denk geldi." ifadelerini kullandı. Bekir A, kusurlu olmadığını öne sürerek, "Araçta rehber personel bulunmuyordu. Olaydan sonra şuurumu kaybettim. Babasına telefonda düştüğünü söyledim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." dedi. Mağdur Kara'nın babası Abdurrahman Kara ise beyanında, apartman kapıcısının kendisini arayarak oğluna servis aracının çarptığını anlattığını, kazadan sonra kendisini arayan Bekir A'nın ise oğlunun apartmandan düştüğünü ifade ederek, kendisini yanılttığını bildirdi.

Erzurum’da kan donduran servis kazasında şoke eden gelişme! Kameralar gerçeği ortaya çıkardı!

ÇOCUĞUN ÜZERİNDEN GEÇTİKTEN 15-20 METRE SONRA DURMUŞ

İddianamede, görüntü izleme tutanağında özetle şunlar kaydedildi: "Okul minibüsünün geldiği, çocuğun indiği, minibüsün hareket ettiği esnada çocuğun aracın önünden karşıya geçmek istediğinde aracın altında kaldığı, sol ön tekerin altına girdiği ve çocuğun üzerinden geçtiği, sonrasında arka tekerin de çocuğun üzerinden geçtiği, tahmini 15-20 metre ilerleyip minibüsün durduğu, şoförün araçtan inerek çocuğa doğru koştuğu ve kucağına aldığı, kamera görüntü ses kaydında şoförün çocuğa 'orada ne işin vardı' dediği, sonrasında 'ambulans' diye seslendiği, vatandaşların 'ne oldu' diye seslenmesine şoförün ise 'düştü, düştü' diye cevap verdiği duyulmuş, şoförün sonrasında çocuğu binanın giriş kısmına getirip yere bıraktığı, sağa sola doğru koşturduğu, diğer vatandaşların da çocuğa yardım ettiği belirtildi."

İddianamenin değerlendirme kısmında şunlar ifade edildi: "Somut olayda sanığın tehlikeli davranışından kaynaklanan garantörlük hali bulunduğu, failin tipik bir görünüşte ihmali suç örneği olan kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine teşebbüs nedeniyle sorumlu tutulmasını sağlayan ve görünüşte ihmali suçların bir maddi unsuru olan garantörlüğünün failin rehber personel olmaksızın 6 yaşındaki mağdur çocuğu taşırken gerçekleştirdiği kazadan ve sonrasında çocuğu alıp bina girişine götürmesinden kaynaklanmakta olduğu, sanığın mağdurun kendisinin sebep olduğu kaza nedeniyle ölebileceğini bilmesine rağmen hemen ambulansa haber vermek yerine mağdur çocuğu alarak bina girişine götürdüğü, yere bırakarak çocuğun düştüğünü söylediği, bu suretle sanığın yükümlü olduğu davranışları ihmal ederek mağdurun hayatı bakımından kuvvetli ölüm tehlikesinin ortaya çıkmasına sebebiyet verdiği anlaşılmıştır." Olayın oluş şeklinin anlatıldığı iddianamede, "Sanığın mevcut durumu itibarıyla ölüm riski bulunan mağdur çocuğa yönelik eylemi ile ihmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlediği yönünde yeterli delil bulunduğu anlaşılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Erzurum’da kan donduran servis kazasında şoke eden gelişme! Kameralar gerçeği ortaya çıkardı!

11 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Bekir A.'nın "İhmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7,5 yıldan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. İddianamede, şoförün hem rehber personel bulundurmaması hem de çocuğu güvenli bir şekilde yönlendirme sorumluluğunu yerine getirmemesi nedeniyle asli kusurlu olduğu vurgulandı.

ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

6 yaşındaki Emre Kara'nın hastanede tedavisinin devam ettiği, kaza sonrası yaşamını tehlikeye sokan ağır yaralanmaların meydana geldiği kaydedildi. Erzurum Şehir Hastanesi Adli Tıp Polikliniğinden alınan rapor, yaralanmanın ciddi boyutta olduğunu ve hayat fonksiyonlarını ağır şekilde etkilediğini ortaya koydu. Kazanın ardından ilk etapta adli kontrolle serbest bırakılan şoför Bekir A., yeni delillerin ortaya çıkmasıyla 27 Eylül'de tutuklandı. Ancak 29 Kasım'da yapılan duruşmada tahliye edildi. Olay anına ilişkin görüntülerin iddianamede delil olarak sunulduğu belirtildi.

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