Erzurum’da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat 2026 Erzurum kar tatili duyuruları için gözler valilikte!

ERZURUM'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Erzurum'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle eğitim faaliyetlerine ara verildi. Valilik tarafından yapılan duyuruda, 11 Şubat Çarşamba günü Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde bulunan resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.