Erzurum'da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat 2026 Erzurum kar tatili duyuruları için gözler valilikte!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Erzurum'da özellikle gece saatlerinden sonra yoğun kar ve buzlanma riskinin artması beklenirken, bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtiliyor. Hava koşullarındaki olumsuzluk nedeniyle kentte eğitimle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Erzurum'da yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin gözler Valilikten yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.
Giriş Tarihi: 11.02.2026 11:17