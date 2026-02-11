Trend Galeri Trend Yaşam Erzurum'da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat 2026 Erzurum kar tatili duyuruları için gözler valilikte!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Erzurum'da özellikle gece saatlerinden sonra yoğun kar ve buzlanma riskinin artması beklenirken, bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtiliyor. Hava koşullarındaki olumsuzluk nedeniyle kentte eğitimle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Erzurum'da yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin gözler Valilikten yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.

Giriş Tarihi: 11.02.2026 11:17
Erzurum'da etkisini artıran yoğun kar yağışıyla birlikte eğitim konusu yeniden gündeme geldi. Kent genelinde devam eden kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle öğrenciler ve veliler, okullarla ilgili alınacak karara odaklandı. Resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığına dair gelişmeler ise Erzurum Valiliği'nden gelecek duyurularla netlik kazanacak. İşte son durum ve ayrıntılar…

ERZURUM'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Erzurum'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle eğitim faaliyetlerine ara verildi. Valilik tarafından yapılan duyuruda, 11 Şubat Çarşamba günü Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde bulunan resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

12 ŞUBAT ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Şubat Perşembe günü Erzurum'da okulların tatil olup olmadığına ilişkin Ağrı Valiliği tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili bir gelişme yaşanması halinde haberlerimizde yer verilecektir.

ERZURUM'DA HAVA NASIL OLACAK?

12 Şubat Perşembe günü Erzurum'da hava çok soğuk ve kış koşullarının etkisinde olacak. Genel olarak bulutlu ve karla karışık yağmur veya kar yağışı gözlemlenebilir; özellikle günün bazı saatlerinde kar yağışı etkili olabilir.

