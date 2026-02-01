Trend
Galeri
Trend Yaşam
Erzurum’da yarın okullar tatil mi, 2 Şubat 2026 Pazartesi okul var mı? Valilik açıklaması bekleniyor
Erzurum’da yarın okullar tatil mi, 2 Şubat 2026 Pazartesi okul var mı? Valilik açıklaması bekleniyor
Kış şartlarının sert geçtiği illerin başında gelen Erzurum'da beklenen kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle kar tatili ihtimali gündeme geldi. Bu nedenle "Erzurum'da yarın okullar tatil mi, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü okul var mı?" soruları yanıt arıyor.
Giriş Tarihi: 01.02.2026 16:06
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 16:09