Erzurum’da yarın okullar tatil mi, 2 Şubat 2026 Pazartesi okul var mı? Valilik açıklaması bekleniyor

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.