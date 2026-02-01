Trend Galeri Trend Yaşam Erzurum’da yarın okullar tatil mi, 2 Şubat 2026 Pazartesi okul var mı? Valilik açıklaması bekleniyor

Erzurum’da yarın okullar tatil mi, 2 Şubat 2026 Pazartesi okul var mı? Valilik açıklaması bekleniyor

Kış şartlarının sert geçtiği illerin başında gelen Erzurum'da beklenen kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle kar tatili ihtimali gündeme geldi. Bu nedenle "Erzurum'da yarın okullar tatil mi, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü okul var mı?" soruları yanıt arıyor.

Giriş Tarihi: 01.02.2026 16:06 Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 16:09
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Erzurum'da hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren sıfırın altına düşmesi ve yer yer kar yağışının etkili olması bekleniyor. Olumsuz hava şartlarının eğitim-öğretimi etkileyip etkilemeyeceği merak edilirken, olası kar tatiline ilişkin Valilikten yapılacak resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

ERZURUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde Valilik tarafından kar tatili ilan edilmesi halinde detaylar haberimize eklenecek.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

