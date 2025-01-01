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Esad rejiminden Kasyun Dağı vahşeti: Yasaklı bölgede çıkanlar şoke etti! O silahlar katliamda başrol oynadı
Esad rejiminden Kasyun Dağı vahşeti: Yasaklı bölgede çıkanlar şoke etti! O silahlar katliamda başrol oynadı
Suriye'de Beşar Esad rejiminin çeşitli kan donduran eylemleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Toplu mezarlardan uyuşturucu madde kaçakçılığına kadar birçok hukuk dışı uygulama gözler önüne serildi. Yakın zamanda da Kasyun Dağ'ında yeni bir tüyler ürperten keşif yapıldı.
Giriş Tarihi: 01.01.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 16:16