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Esad rejiminden Kasyun Dağı vahşeti: Yasaklı bölgede çıkanlar şoke etti! O silahlar katliamda başrol oynadı

Suriye'de Beşar Esad rejiminin çeşitli kan donduran eylemleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Toplu mezarlardan uyuşturucu madde kaçakçılığına kadar birçok hukuk dışı uygulama gözler önüne serildi. Yakın zamanda da Kasyun Dağ'ında yeni bir tüyler ürperten keşif yapıldı.

AA
Giriş Tarihi: 01.01.2025 16:16 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 16:16
Esad rejiminden Kasyun Dağı vahşeti: Yasaklı bölgede çıkanlar şoke etti! O silahlar katliamda başrol oynadı

Beşar Esad rejiminin, başkent Şam'da halka yasakladığı Kasyun Dağını, Suriye'deki iç savaş boyunca büyük katliamlara neden olan varil bombası üretim tesisine çevirdiği belirlendi.

Esad rejiminden Kasyun Dağı vahşeti: Yasaklı bölgede çıkanlar şoke etti! O silahlar katliamda başrol oynadı

REJİM EN ÇOK O SİLAHI KULLANMIŞTI

Düşük maliyetine karşın büyük yıkım etkisi olduğu bilinen varil bombası, rejim güçlerinin iç savaşta en çok kullandığı bombalar arasında yer alıyor.

Esad rejiminden Kasyun Dağı vahşeti: Yasaklı bölgede çıkanlar şoke etti! O silahlar katliamda başrol oynadı

VARİL BOMBASININ ÖZELLİKLERİ

Bir varil içerisine, yüksek miktarda patlayıcı, hurda metal, çivi ve somun gibi malzemeler doldurularak yapılan varil bombası, iç savaşta binlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Esad rejiminden Kasyun Dağı vahşeti: Yasaklı bölgede çıkanlar şoke etti! O silahlar katliamda başrol oynadı

İçine doldurulan patlayıcı miktarına göre, 50-200 metrelik alanda tahribata neden olan varil bombasının atılış şekli, askeri terminolojide "serbest düşüş" olarak tanımlanıyor.

Esad rejiminden Kasyun Dağı vahşeti: Yasaklı bölgede çıkanlar şoke etti! O silahlar katliamda başrol oynadı

ÜRETİM TESİSİ GÖRÜNTÜLENDİ

Anadolu Ajansı, başkent Şam yakınlarındaki Kasyun Dağı eteklerinde yer alan varil bombası üretim tesisini görüntüledi.

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