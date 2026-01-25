Trend Galeri Trend Yaşam Esaretin Bedeli filminde duvarda hangi ünlülerin posteri asılıdır? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Esaretin Bedeli filminde duvarda hangi ünlülerin posteri asılıdır? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 200 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 25.01.2026 23:20 Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 23:25
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Esaretin Bedeli filminde duvarda hangi ünlülerin posteri asılıdır? 200 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

SORU: Esaretin Bedeli filminde duvarda hangi ünlülerin posteri asılıdır?

CEVAP: Rita ve Marolyn Monroe

