Esenlik Merkezleri ve Üniteleri geliyor! Sağlık Bakanlığı hazırladı: Yürürlüğe girdi
Sağlık Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan "Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği" ile bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek, yaşam kalitesini artırmak amacıyla yeni bir sağlık hizmet sunum modeli oluşturuldu. Yönetmelik kapsamında sağlıklı yaşamı destekleyen koruyucu, geliştirici ve rehabilite edici hizmetler tek çatı altında sunulacak. Esenlik Merkezleri'nde sunulan uygulamalar tedavi amacı taşımaksızın, bireyin yaşı, genel sağlık durumu, yaşam tarzı ve risk faktörleri dikkate alınarak kişiye özel planlanabilecek.
Giriş Tarihi: 04.07.2026 09:50
Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 09:51