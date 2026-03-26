Trend Galeri Trend Yaşam Esenyurt'ta rezidanstaki kanlı saldırısının perde arkası! Katiller aynı sitede oturan komşu çıktı

İstanbul Esenyurt'ta bir rezidansın koridorunda çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Mehmet Eren Karamanlar(36) ile Fevzi Kılıç(33) hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelileri tek tek tespit edip 4 kişiyi gözaltına aldı. İddiaya göre ölenler şüpheli taraftan Esra Ç.'yi darp etti. Bu durumu konuşmaya şüphelilerin adresine gidince silahlı kavga çıktı. Şüpheliler Emre C. ve Muhammed T.de olayda silah kullanıp karşı tarafı öldürdü.

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 26.03.2026 13:28
Olay, 24 Şubat 2026'da saat 19.20 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerindeki Rezidansta meydana geldi. Rezidans sakinlerinin silah sesi ihbarı üzerine binayı kontrol eden güvenlik görevlisi, 5'inci katta koridorda iki kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sol kasık, bacak, kalça ve kasıktan vurulan 28 suç kaydı olan Mehmet Eren Karamanlar ile vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan 14 suç kaydı bulunan Fevzi Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirlenmişti.

13 BOŞ KOVAN BİR KANLI SİLAH

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede, Fevzi Kılıç'ın yanında 1 adet ruhsatsız 9 mm üzeri kanlı tabanca ile 13 adet kovan bulundu.

KATİLLER AYNI SİTEDE OTURAN KOMŞU ÇIKTI

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olay saatinde yangın merdivenlerinden kaçan iki kişiyi belirledi. Elde edilen bilgiler ışığında şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Kaçan 2 saldırganında aynı sitede ikamet ettiği öğrenildi. Aynı site içindeki adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, fişekler, hassas teraziler, şarjörler ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çalışmaların devamında şüpheliler Emre C. ve Muhammet T.'nin olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipler ikilinin kaçarken yanlarında Esra Ç. isimli kızın da olduğunu belirledi.

Ekipler önce kaçmalarında yardım eden Osman Ç.'yi sonra da Şüpheli Esra Ç.'yi gözaltına aldı.

VİLLADA YAKALANDILAR

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmaların devamında şüphelilerin saklandıkları adresler tepsit edildi.

Emre C. ve Muhammet T'nin Büyükçekmece'de bir villada saklandığı bilgisine ulaşan ekipler adrese önceki gün baskın düzenledi.

Çok sayıda suç kaydı olan iki şüpheli gözaltına alındı.

KIZI DARP ETTİKLERİ İÇİN KAVGA ÇIKMIŞ

Şüpheliler emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilirken olayla ilgili detaylarda ortaya çıktı. İddiaya göre Esra Ç. ölen iki arkadaş tarafından darp edildi.

Bunu şüpheli taraf öğrenince iki grup arasında küfürleşme oldu.

Aynı rezidansta oturan Mehmet Eren ve Fevzi alt kata şüphelilerin olduğu daireye doğru geldi.

Karşı taraftan ateş açılınca ikisi de olay yerinde öldürüldü.

ÖLENLERİN SİLAHI TUTUKLUK YAPMIŞ

Şüphelilerin ilk beyanlarında "Bizim eve doğru koridordan gelirken silahları vardı, tutukluk yaptı." dedikleri öne sürüldü.