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Esenyurt’ta sokak ortasında başından vurulmuş halde bulundu!

Esenyurt'ta cadde üzerinde başından vurulmuş halde yerde yatan bir kişi bulundu. Cansız bedenin 24 yaşındaki Abdullah Aydın olduğu öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 24.12.2024 01:13 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 01:13
Esenyurt’ta sokak ortasında başından vurulmuş halde bulundu!

Olay saat 22.00 sıralarında Esenyurt'ta meydana geldi. Cadde üzerinde kanlar içerisinde bir kişinin yattığını görenler durumu 112'ye bildirdi.

Esenyurt’ta sokak ortasında başından vurulmuş halde bulundu!

Sağlık ekibinin kontrollerinde, yerde yatan kişinin başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Esenyurt’ta sokak ortasında başından vurulmuş halde bulundu!

Polisin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden kişinin 24 yaşındaki Abdullah Aydın olduğu tespit edildi.

Esenyurt’ta sokak ortasında başından vurulmuş halde bulundu!

Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Aydın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Esenyurt’ta sokak ortasında başından vurulmuş halde bulundu!

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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