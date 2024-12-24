Esenyurt’ta sokak ortasında başından vurulmuş halde bulundu!

Olay saat 22.00 sıralarında Esenyurt'ta meydana geldi. Cadde üzerinde kanlar içerisinde bir kişinin yattığını görenler durumu 112'ye bildirdi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, yerde yatan kişinin başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden kişinin 24 yaşındaki Abdullah Aydın olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Aydın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.