Trend Galeri Trend Yaşam Eşinizle sürekli tartışıyor musunuz? İşte uzmanından ilişkiyi kurtaran 6 soru!

Eşinizle sürekli tartışıyor musunuz? İşte uzmanından ilişkiyi kurtaran 6 soru!

Partnerinizle sık sık tartışıyor musunuz? Bir ilişki psikoloğuna göre doğru sorular sorulduğunda birçok çatışmanın önüne geçmek mümkün.

Giriş Tarihi: 01.01.2026 09:47
İlişki psikoloğu Dr. Kathy Nickerson, çiftlerin yaşadığı iletişim problemlerini azaltmaya yardımcı olabilecek 6 soruluk bir "ilişki kontrolü" paylaştı. Nickerson'a göre bu sorular, ilişkilerde kopuş yaşanmadan önce duygusal bağın güçlenmesini sağlıyor.

Uzman isim, çiftlerin yılda en az bir kez bu başlıklar etrafında açıkça konuşmasının, birçok ayrılığın önüne geçebileceğini söylüyor.

"Bu soruları düzenli olarak sormak, çiftlerin aynı yönde ilerlemesini sağlar. Konuşmak, mesafe oluşmadan, kırgınlıklar birikmeden önce bağı güçlendirir" diyen Nickerson, iletişimin ilişkileri ayakta tutan temel unsur olduğunu vurguluyor.

Dr. Nickerson'a göre çiftler, tartışma çıkmasından korktukları için bazı konuları sürekli erteliyor. Ancak bu sessizlik zamanla öfke, kırgınlık ve duygusal uzaklaşmaya dönüşebiliyor. Uzman, özellikle şu başlıkların ihmal edilmemesi gerektiğini belirtiyor:

YAKINLIK VE DUYGUSAL BAĞ:
Yakınlığın konuşulmadığı ilişkilerde zamanla kopukluk oluşabiliyor. Partnerlerin birbirine "Duygusal olarak ihtiyaçların karşılanıyor mu?" sorusunu sorması büyük önem taşıyor.

STRES YÖNETİMİ:
Yoğun iş temposu ve günlük hayatın yükü çiftleri daha hassas hale getiriyor. Nickerson, "Bugün stres düzeyin nasıl?" gibi basit bir sorunun bile empatiyi artırabileceğini söylüyor.

HAYALLER VE HEDEFLER:
Geleceğe dair hayallerin paylaşılması ilişkinin canlı kalmasını sağlıyor. Uzman, bu konuşmaların çiftler arasında umut ve ortak anlam yarattığını ifade ediyor.

SAĞLIK VE İYİ OLMA HALİ:
"Zihnen ve bedenen nasıl hissediyorsun?" sorusu, partnerlerin birbirine daha duyarlı yaklaşmasına yardımcı oluyor. Uyku, dinlenme ve kişisel ihtiyaçların konuşulması önemli bir adım olarak görülüyor.

KİŞİSEL SINIRLAR:
Dr. Nickerson, herkesin ilişki içinde bile kişisel sınırlara ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Bu sınırların açıkça konuşulmaması zamanla yorgunluk ve kırgınlığa yol açabiliyor.

Son olarak uzman, çiftlerin birlikte ulaşmak istedikleri ortak bir hedef belirlemesini öneriyor.
"Birlikte başarmak, bağı güçlendirir. Çiftler kendilerini aynı takımın oyuncuları gibi hisseder" diyen Nickerson, iletişimin sevginin devamlılığı için vazgeçilmez olduğunu vurguluyor.

"Partneriniz zihninizi okuyamaz" diyen Nickerson, güçlü ilişkilerin büyük jestlerden değil, cesaretle yapılan konuşmalardan doğduğunu hatırlatıyor.