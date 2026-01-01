Eşinizle sürekli tartışıyor musunuz? İşte uzmanından ilişkiyi kurtaran 6 soru!

İlişki psikoloğu Dr. Kathy Nickerson, çiftlerin yaşadığı iletişim problemlerini azaltmaya yardımcı olabilecek 6 soruluk bir 'ilişki kontrolü' paylaştı. Nickerson'a göre bu sorular, ilişkilerde kopuş yaşanmadan önce duygusal bağın güçlenmesini sağlıyor. Uzman isim, çiftlerin yılda en az bir kez bu başlıklar etrafında açıkça konuşmasının, birçok ayrılığın önüne geçebileceğini söylüyor. 'Bu soruları düzenli olarak sormak, çiftlerin aynı yönde ilerlemesini sağlar. Konuşmak, mesafe oluşmadan, kırgınlıklar birikmeden önce bağı güçlendirir' diyen Nickerson, iletişimin ilişkileri ayakta tutan temel unsur olduğunu vurguluyor. Dr. Nickerson'a göre çiftler, tartışma çıkmasından korktukları için bazı konuları sürekli erteliyor. Ancak bu sessizlik zamanla öfke, kırgınlık ve duygusal uzaklaşmaya dönüşebiliyor. Uzman, özellikle şu başlıkların ihmal edilmemesi gerektiğini belirtiyor: YAKINLIK VE DUYGUSAL BAĞ: STRES YÖNETİMİ: HAYALLER VE HEDEFLER: SAĞLIK VE İYİ OLMA HALİ: KİŞİSEL SINIRLAR: Son olarak uzman, çiftlerin birlikte ulaşmak istedikleri ortak bir hedef belirlemesini öneriyor. 'Partneriniz zihninizi okuyamaz' diyen Nickerson, güçlü ilişkilerin büyük jestlerden değil, cesaretle yapılan konuşmalardan doğduğunu hatırlatıyor.