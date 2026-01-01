Eşinizle sürekli tartışıyor musunuz? İşte uzmanından ilişkiyi kurtaran 6 soru!

SAĞLIK VE İYİ OLMA HALİ:

"Zihnen ve bedenen nasıl hissediyorsun?" sorusu, partnerlerin birbirine daha duyarlı yaklaşmasına yardımcı oluyor. Uyku, dinlenme ve kişisel ihtiyaçların konuşulması önemli bir adım olarak görülüyor.