Eşiyle tartıştı sakinleşmek için yürüyüşe çıktı: Öfkesi 450 kilometre sürdü!

İtalya'da 48 yaşındaki bir adam, eşiyle tartıştıktan sonra sakinleşmek için çıktığı yürüyüşte yaklaşık 450 kilometre yol kat ederek dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 19.04.2026 16:07
Como kentindeki evinden ayrılan adamın, yaklaşık bir hafta boyunca yürüdüğü ve Adriyatik kıyısındaki Fano kentine kadar ulaştığı belirtildi. Polis ekipleri, adamı sabaha karşı sahil yolunda fark etti.

Yetkililerle konuşan adam, tüm yolculuğu yürüyerek gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Buraya yürüyerek geldim, hiçbir ulaşım aracı kullanmadım" dedi. Yol boyunca karşılaştığı kişilerin kendisine yiyecek ve içecek verdiğini de ifade etti.

Günde ortalama 60 kilometre yürüdüğü belirtilen adam, sosyal medyada "İtalya'nın Forrest Gump'ı" olarak anılmaya başlandı. Yetkililer, adamın durumunun iyi olduğunu ve bilincinin açık olduğunu aktardı.

Kimlik kontrolü sırasında ise adamın eşi tarafından kayıp olarak bildirildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine yetkililer eşine ulaştı. Adam, eşi gelene kadar bir otelde konakladıktan sonra onunla birlikte evine döndü.

Olay, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kişi yaşananları ilginç buldu ve çiftin neden tartıştığını merak etti.