Eski Aydınspor Kulübü Başkanı ile kardeşi vahşice öldürülmüştü: Katilin ifadesi tüyler ürpertti: Çay içerken...

Eski Kulübü Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer'i işlettikleri fırında tabancayla öldüren Umut Kuru (24) korkunç cinayeti itiraf etti. Kuru, polisteki ifadesinde, çifte cinayeti anlattı. İşte tüyler ürperten detaylar!

DHA
Giriş Tarihi: 21.03.2026 12:29 Güncelleme Tarihi: 21.03.2026 12:32
Eski Aydınspor Kulübü Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer'i işlettikleri fırında tabancayla öldüren Umut Kuru (24), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kuru, polisteki ifadesinde, çifte cinayeti alacak meselesi nedeniyle işlediğini söyledi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı'ndaki bir fırında meydana geldi. Fırının işletmecisi eski Aydınspor Kulübü Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer, daha önce yanlarında çalışan ve bir süre ortalık yaptıkları Umut Kuru'nun silahlı saldırısına uğradı. ildi.

Saldırıda iki kardeş hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Kuru, Aydın - İzmir Otoyolu'nda otomobilini durduran polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan Umut Kuru, polisteki ifadesinde, suçunu itiraf edip, "Daha önce yanlarında çalıştığım Özlüer kardeşlerin İzmir'deki şubesini yaklaşık 10 milyon lira karşılığında devraldım. "

Bu bedelin 5 milyon lirasını ödedim. Kalan kısmını ise her ay 1 milyon ödeme karşılığında senet yaptık. Aynı zamanda Özlüer kardeşlerden kendi fırınım için un tedarik ediyordum. Kalan ödeme ve ticari ilişkiler nedeniyle aramızda anlaşmazlık yaşandı" dedi.

Fotoğraftaki: Ayhan Özlüer

İfadesinde devamında olaydan bir gün önce telefonda alacak meselesini konuşurken kendisine tehditte bulunulup, küfredildiğini ileri süren Kuru, "Bayramlaşma bahanesiyle Aydın'a gelip, iki kardeşin işlettiği fırına gittim. "

"Birlikte çay içerken alacak konusu açıldı. Önce Ayhan Özlüer ardından da ağabeyi Erhan Özlüer'i yanımdaki tabancayla ölürdüm. Kaçarken de yakalandım" diye konuştu.

Çelik yelek giydirilen Umut Kuru, polisteki işlemlerin ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Fotoğrataki: Erhan Özlüer