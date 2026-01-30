Eski evlerde bile rutubeti bitiren mucize: Artık kimse kimyasal kullanmıyor!

Yemek pişirmek, duş almak, çamaşır kurutmak ve hatta sadece nefes alıp vermek bile havaya nem salar. Yapılan araştırmalara göre, dört kişilik bir aile günlük rutin aktiviteleriyle havaya yaklaşık 10 litre nem bırakabiliyor. Eğer bu nem dışarı çıkacak bir yol bulamazsa, evinizde küf ve rutubet oluşumu kaçınılmaz hale gelir.