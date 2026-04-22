Eski Mahalleden Geriye Bir Tek O Kaldı! Sular %99’a Çıktı, Derinlerden Sadece Şerefe Görünüyor...
Eski Mahalleden Geriye Bir Tek O Kaldı! Sular %99'a Çıktı, Derinlerden Sadece Şerefe Görünüyor...
Mersin'in Anamur ilçesinde bulunan ve Kuzey Kıbrıs'ın (KKTC) can suyu olan Alaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 99'a ulaştı. Su seviyesinin rekor seviyeye çıkmasıyla birlikte, eski Akine Mahallesi'ne dair son izler de bir bir silindi. Baraj gölünün tam ortasında tek başına yükselen minare, hem geçmişin hatıralarını yaşatıyor hem de görenleri hüzne boğuyor. İşte sular altındaki mahallenin hikayesi...
Giriş Tarihi: 22.04.2026 15:26
Güncelleme Tarihi: 23.04.2026 10:59