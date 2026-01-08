Eski sevgili şiddetine 5 yıl hapis! Merve Ongun SABAH’a konuştu: “Uyandığımda ‘o nerede?’ demişim”

"TRAFİK KAZASI GEÇİRDİM SANIYORDUM"

Mahkemenin vermiş olduğu kararı değerlendiren Merve Ongun SABAH'a konuştu. Ongun, "Trafik kazası geçirdim sandım hep öyle zannettim. Sonradan gerçekleri öğrendim. Hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Uyandığımda o kişiyi sormuşum. 'O nerede?' demişim. Arkadaşım anlatıyor bunu bana. Gelmediğini söylüyormuşum. Sonradan bana anlatmışlar, o şekilde öğrendim. Şok oldum. Mahkemede çıkan kararın ben ve ailem az olduğunu düşünüyoruz, avukatımız itiraz edeceğini söyledi. Zaten kendi cezasıyla birlikte toplam 5 sene. Benim olayım tek başına bu cezayı oluşturmuyor. Gerçekleri öğrendiğimde çok üzüldüm. Beklemiyordum. Hatırlamamak gerçekten çok kötü bir şey. Resmen her şey silinmiş gibi" ifadelerini kullandı.