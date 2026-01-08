Eski sevgili şiddetine 5 yıl hapis! Merve Ongun SABAH’a konuştu: “Uyandığımda ‘o nerede?’ demişim”

Ankara'da Merve Ongun, sokak eski sevgilisi tarafından şiddete uğradı.27 yaşındaki Mertcan Kaan Bulut'un, ayrıldığı kız arkadaşı Merve Ongun'u dakikalarca darp ederek ölümün eşiğine getirdiği saldırının ardından açılan davada karar çıktı. Yaklaşık bir ay yoğun bakımda kalan, beyin ameliyatları geçiren ve kısmi hafıza kaybı yaşayan genç kadının hayata tutunma mücadelesi sürerken, sanık ilk duruşmada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. SABAH'a konuşan Ongun, "Trafik kazası geçirdim sandım hep öyle zannettim. Sonradan gerçekleri öğrendim. Hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Uyandığımda o kişiyi sormuşum. 'O nerede?' demişim." dedi.