Trend Galeri Trend Yaşam Eski sevgili şiddetine 5 yıl hapis! Merve Ongun SABAH’a konuştu: “Uyandığımda ‘o nerede?’ demişim”

Eski sevgili şiddetine 5 yıl hapis! Merve Ongun SABAH’a konuştu: “Uyandığımda ‘o nerede?’ demişim”

Ankara'da Merve Ongun, sokak eski sevgilisi tarafından şiddete uğradı.27 yaşındaki Mertcan Kaan Bulut'un, ayrıldığı kız arkadaşı Merve Ongun'u dakikalarca darp ederek ölümün eşiğine getirdiği saldırının ardından açılan davada karar çıktı. Yaklaşık bir ay yoğun bakımda kalan, beyin ameliyatları geçiren ve kısmi hafıza kaybı yaşayan genç kadının hayata tutunma mücadelesi sürerken, sanık ilk duruşmada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. SABAH'a konuşan Ongun, "Trafik kazası geçirdim sandım hep öyle zannettim. Sonradan gerçekleri öğrendim. Hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Uyandığımda o kişiyi sormuşum. 'O nerede?' demişim." dedi.

SENA UYANER
Giriş Tarihi: 08.01.2026 10:33 Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 10:40
Eski sevgili şiddetine 5 yıl hapis! Merve Ongun SABAH’a konuştu: Uyandığımda ‘o nerede?’ demişim

Ankara'da 10 Ekim akşamı evine gitmekte olan Merve Ongun, sokakta eski erkek arkadaşı motokurye Mertcan Kaan Bulut ile karşılaştı. Kısa sürede büyüyen tartışma, çevredeki vatandaşların gözleri önünde şiddete dönüştü. Bulut, genç kadını defalarca darp ederek ağır yaraladı.

AYLARCA YAŞAM SAVAŞI VERDİ

Aldığı darbelerle yere yığılan Merve Ongun, olay yerine çağrılan ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ongun, üç ağır ameliyat geçirdi, yaklaşık bir ay boyunca yoğun bakımda tutuldu. Aylar süren tedavi sürecinin ardından hayata tutunan Ongun, kalıcı sağlık sorunları ve hafıza kaybıyla taburcu edildi.

Eski sevgili şiddetine 5 yıl hapis! Merve Ongun SABAH’a konuştu: Uyandığımda ‘o nerede?’ demişim

İDDİANAME YOĞUN BAKIMDAYKEN HAZIRLANDI

Saldırı sonrası tutuklanan Mertcan Kaan Bulut hakkında, Merve Ongun'un hastanedeki tedavisi devam ederken iddianame hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, sanığın "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Eski sevgili şiddetine 5 yıl hapis! Merve Ongun SABAH’a konuştu: Uyandığımda ‘o nerede?’ demişim

PERUKLA DURUŞMAYA GELDİ

Ankara 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada sanık hakim karşısına çıktı. Geçirdiği beyin ameliyatlarının izleri nedeniyle Merve Ongun, duruşmaya perukla katıldı. Ongun'un ailesi, avukatlar ve kadın dayanışma komiteleri de salonda hazır bulundu. Olay gününü hatırlamadığını belirten Ongun, bir süre yaşadıklarının trafik kazası olduğunu düşündüğünü, kısmi hafıza kaybı yaşadığını ifade ederek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Eski sevgili şiddetine 5 yıl hapis! Merve Ongun SABAH’a konuştu: Uyandığımda ‘o nerede?’ demişim

MAHKEMEDEN 5 YIL HAPİS

Mahkeme, Merve Ongun'u sokak ortasında darp ederek ağır yaralayan Mertcan Kaan Bulut'u, tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar, salonda bulunanlar tarafından yetersiz bulunurken, kadın örgütleri cezaya tepki gösterdi.

Eski sevgili şiddetine 5 yıl hapis! Merve Ongun SABAH’a konuştu: Uyandığımda ‘o nerede?’ demişim

"TRAFİK KAZASI GEÇİRDİM SANIYORDUM"

Mahkemenin vermiş olduğu kararı değerlendiren Merve Ongun SABAH'a konuştu. Ongun, "Trafik kazası geçirdim sandım hep öyle zannettim. Sonradan gerçekleri öğrendim. Hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Uyandığımda o kişiyi sormuşum. 'O nerede?' demişim. Arkadaşım anlatıyor bunu bana. Gelmediğini söylüyormuşum. Sonradan bana anlatmışlar, o şekilde öğrendim. Şok oldum. Mahkemede çıkan kararın ben ve ailem az olduğunu düşünüyoruz, avukatımız itiraz edeceğini söyledi. Zaten kendi cezasıyla birlikte toplam 5 sene. Benim olayım tek başına bu cezayı oluşturmuyor. Gerçekleri öğrendiğimde çok üzüldüm. Beklemiyordum. Hatırlamamak gerçekten çok kötü bir şey. Resmen her şey silinmiş gibi" ifadelerini kullandı.