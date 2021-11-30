Eski telefonu kimsenin aklına gelmeyecek bir cihaza dönüştürdü! Sosyal medya mühendisin yaptığını konuşuyor

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte telefonlar da değişti. Akıllı telefonlar hayatımıza girdi. Her yeni modelle birlikte akıllı telefonlar daha yetenekli hale geliyor. Teknoloji devleri katlanabilir telefonları da tüketicilerin beğenisine sundu. Modern cep telefonlarıyla birlikte tuşlu telefonların da papucu dama atıldı. Ancak tuşlu telefonları farklı şekilde değerlendiren kişiler olabiliyor. Daha önce ilginç cihazlar geliştiren ve bunu sosyal medyadan paylaşan genç mühendis yine böyle bir çalışmaya imza attı.