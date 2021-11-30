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Eski telefonu kimsenin aklına gelmeyecek bir cihaza dönüştürdü! Sosyal medya mühendisin yaptığını konuşuyor

Akıllı telefonlarla birlikte tuşlu telefonların devri sona erdi. Bir zamanların en popüler tuşlu telefonları çekmecelere, dolaplara kaldırıldı veya satıldı. Eski tip cep telefonları popülerliğini kaybetmiş olsa da, bu cihazları farklı şekilde değerlendirenler olabiliyor. Yaptığı çalışmalarla kendinden bahsettiren genç elektrik mühendisi, yine dikkat çekici bir işe imza attı. Mühendis eski Nokia telefonu kimsenin tahmin edemeyeceği bir cihaza dönüştürdü.

Giriş Tarihi: 30.11.2021 09:42 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 09:55
Eski telefonu kimsenin aklına gelmeyecek bir cihaza dönüştürdü! Sosyal medya mühendisin yaptığını konuşuyor

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte telefonlar da değişti. Akıllı telefonlar hayatımıza girdi. Her yeni modelle birlikte akıllı telefonlar daha yetenekli hale geliyor. Teknoloji devleri katlanabilir telefonları da tüketicilerin beğenisine sundu. Modern cep telefonlarıyla birlikte tuşlu telefonların da papucu dama atıldı. Ancak tuşlu telefonları farklı şekilde değerlendiren kişiler olabiliyor. Daha önce ilginç cihazlar geliştiren ve bunu sosyal medyadan paylaşan genç mühendis yine böyle bir çalışmaya imza attı.

Eski telefonu kimsenin aklına gelmeyecek bir cihaza dönüştürdü! Sosyal medya mühendisin yaptığını konuşuyor

İşte kare kare Nokia telefonla yapılan ustalık!

Eski telefonu kimsenin aklına gelmeyecek bir cihaza dönüştürdü! Sosyal medya mühendisin yaptığını konuşuyor

Önce telefonun içini açıyor.

Eski telefonu kimsenin aklına gelmeyecek bir cihaza dönüştürdü! Sosyal medya mühendisin yaptığını konuşuyor
Eski telefonu kimsenin aklına gelmeyecek bir cihaza dönüştürdü! Sosyal medya mühendisin yaptığını konuşuyor
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