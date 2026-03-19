Eskişehir bayram namazı saati! 2026 Eskişehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

2026 yılı dini günler takvimiyle birlikte Eskişehir bayram namazı saati için geri sayım başladı. Binlerce vatandaşın camilere akın edeceği bu mübarek günde, şehrin sembol camilerinde saf tutacak olanlar namazın tam vaktini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre güncellenen listede Eskişehir için belirlenen o kritik dakika takvimlerde işaretlendi. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak?
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2026 DİNİ GÜNLER LİSTESİ
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HİCRİ TARİHLER
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MİLADİ TARİHLER
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GÜN
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AY
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YIL
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GÜN
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AY-YIL
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HAF. GÜNÜ
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DİNİ GÜNLER
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26
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RECEB
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1447
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15
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OCAK -2026
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PERŞEMBE
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MİRAC KANDİLİ
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01
|
ŞABAN
|
1447
|
20
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OCAK -2026
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SALI
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..........
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14
|
ŞABAN
|
1447
|
02
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ŞUBAT -2026
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PAZARTESİ
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BERAT KANDİLİ
|
01
|
RAMAZAN
|
1447
|
19
|
ŞUBAT -2026
|
PERŞEMBE
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RAMAZAN BAŞLANGICI
|
26
|
RAMAZAN
|
1447
|
16
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MART -2026
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PAZARTESİ
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KADİR GECESİ
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29
|
RAMAZAN
|
1447
|
19
|
MART-2026
|
PERŞEMBE
|
AREFE
|
01
|
ŞEVVAL
|
1447
|
20
|
MART-2026
|
CUMA
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RAMAZAN BAYRAMI (1. Gün)
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02
|
ŞEVVAL
|
1447
|
21
|
MART-2026
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CUMARTESİ
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RAMAZAN BAYRAMI (2. Gün)
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03
|
ŞEVVAL
|
1447
|
22
|
MART-2026
|
PAZAR
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RAMAZAN BAYRAMI (3. Gün)
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01
|
ZİLKADE
|
1447
|
18
|
NİSAN-2026
|
CUMARTESİ
|
..........
|
01
|
ZİLHİCCE
|
1447
|
18
|
MAYIS-2026
|
PAZARTESİ
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..........
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09
|
ZİLHİCCE
|
1447
|
26
|
MAYIS-2026
|
SALI
|
AREFE
|
10
|
ZİLHİCCE
|
1447
|
27
|
MAYIS -2026
|
ÇARŞAMBA
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KURBAN BAYRAMI (1. Gün)
|
11
|
ZİLHİCCE
|
1447
|
28
|
MAYIS -2026
|
PERŞEMBE
|
KURBAN BAYRAMI (2. Gün)
|
12
|
ZİLHİCCE
|
1447
|
29
|
MAYIS -2026
|
CUMA
|
KURBAN BAYRAMI (3. Gün)
|
13
|
ZİLHİCCE
|
1447
|
30
|
MAYIS -2026
|
CUMARTESİ
|
KURBAN BAYRAMI (4. Gün)
|
01
|
MUHARREM
|
1448
|
16
|
HAZİRAN-2026
|
SALI
|
HİCRİ YILBAŞI
|
10
|
MUHARREM
|
1448
|
25
|
HAZİRAN -2026
|
PERŞEMBE
|
AŞURE GÜNÜ
|
01
|
SAFER
|
1448
|
15
|
TEMMUZ -2026
|
ÇARŞAMBA
|
..........
|
01
|
R.EVVEL
|
1448
|
14
|
AĞUSTOS-2026
|
CUMA
|
..........
|
11
|
R.VVEL
|
1448
|
24
|
AĞUSTOS-2026
|
PAZARTESİ
|
MEVLİD KANDİLİ
|
01
|
R.AHİR
|
1448
|
12
|
EYLÜL -2026
|
CUMARTESİ
|
..........
|
01
|
C.EVVEL
|
1448
|
12
|
EKİM-2026
|
PAZARTESİ
|
..........
|
01
|
C.AHİR
|
1448
|
10
|
KASIM-2026
|
SALI
|
..........
|
01
|
RECEB
|
1448
|
10
|
ARALIK-2026
|
PERŞEMBE
|
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
|
01
|
RECEB
|
1448
|
10
|
ARALIK -2026
|
PERŞEMBE
|
REGAİB KANDİLİ