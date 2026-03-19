Trend Galeri Trend Yaşam Eskişehir bayram namazı saati! 2026 Eskişehir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Eskişehir bayram namazı saati! 2026 Eskişehir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

2026 yılı dini günler takvimiyle birlikte Eskişehir bayram namazı saati için geri sayım başladı. Binlerce vatandaşın camilere akın edeceği bu mübarek günde, şehrin sembol camilerinde saf tutacak olanlar namazın tam vaktini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre güncellenen listede Eskişehir için belirlenen o kritik dakika takvimlerde işaretlendi. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Giriş Tarihi: 19.03.2026 10:26 Güncelleme Tarihi: 19.03.2026 10:27
Eskişehir bayram namazı saati! 2026 Eskişehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İslam alemi için büyük önem taşıyan 20 Mart 2026 bayram sabahında, Odunpazarı'ndan Tepebaşı'na kadar Eskişehir'in dört bir yanında bayram coşkusu yaşanacak. Manevi huzurun doruğa çıktığı namaz vaktine dair tüm detaylar netleşirken, vatandaşlar hazırlıklarını bu doğrultuda planlıyor. Eskişehir'e özel namaz vakti detayları yayında.

Eskişehir bayram namazı saati! 2026 Eskişehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

ESKİŞEHİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Her yıl olduğu gibi 2026 yılında da bayram namazı saatleri, güneşin doğuş vaktine göre illere özel olarak hesaplanıyor. Eskişehir, coğrafi konumu gereği Ankara ve İstanbul arasındaki geçiş kuşağında yer aldığı için namaz saati bu illere göre ufak dakikalık farklılıklar gösteriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2026 dini takvimine göre Eskişehir'de bayram namazı saat 07.32'de eda edilecek.

Eskişehir bayram namazı saati! 2026 Eskişehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT VE NASIL NİYET EDİLİR?

Yılda iki kez kılınan bayram namazı, her camide namaz öncesi imamlar tarafından hatırlatılacaktır. 2 rekat olan ve 6 ilave tekbirle kılınan bu namaz için; "Niyet ettim Allah rızası için Bayram Namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir. İlk rekatta Sübhaneke'den sonra, ikinci rekatta ise rükudan önce ellerin kulaklara götürüldüğü o özel anlar, ibadetin en karakteristik kısmını oluşturur.

Eskişehir bayram namazı saati! 2026 Eskişehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

2026 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2026 DİNİ GÜNLER LİSTESİ

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF. GÜNÜ

DİNİ GÜNLER

26

RECEB

1447

15

OCAK -2026

PERŞEMBE

MİRAC KANDİLİ

01

ŞABAN

1447

20

OCAK -2026

SALI

..........

14

ŞABAN

1447

02

ŞUBAT -2026

PAZARTESİ

BERAT KANDİLİ

01

RAMAZAN

1447

19

ŞUBAT -2026

PERŞEMBE

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1447

16

MART -2026

PAZARTESİ

KADİR GECESİ

29

RAMAZAN

1447

19

MART-2026

PERŞEMBE

AREFE

01

ŞEVVAL

1447

20

MART-2026

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI (1. Gün)

02

ŞEVVAL

1447

21

MART-2026

CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (2. Gün)

03

ŞEVVAL

1447

22

MART-2026

PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI (3. Gün)

01

ZİLKADE

1447

18

NİSAN-2026

CUMARTESİ

..........

01

ZİLHİCCE

1447

18

MAYIS-2026

PAZARTESİ

..........

09

ZİLHİCCE

1447

26

MAYIS-2026

SALI

AREFE

10

ZİLHİCCE

1447

27

MAYIS -2026

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI (1. Gün)

11

ZİLHİCCE

1447

28

MAYIS -2026

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI (2. Gün)

12

ZİLHİCCE

1447

29

MAYIS -2026

CUMA

KURBAN BAYRAMI (3. Gün)

13

ZİLHİCCE

1447

30

MAYIS -2026

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (4. Gün)

01

MUHARREM

1448

16

HAZİRAN-2026

SALI

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1448

25

HAZİRAN -2026

PERŞEMBE

AŞURE GÜNÜ

01

SAFER

1448

15

TEMMUZ -2026

ÇARŞAMBA

..........

01

R.EVVEL

1448

14

AĞUSTOS-2026

CUMA

..........

11

R.VVEL

1448

24

AĞUSTOS-2026

PAZARTESİ

MEVLİD KANDİLİ

01

R.AHİR

1448

12

EYLÜL -2026

CUMARTESİ

..........

01

C.EVVEL

1448

12

EKİM-2026

PAZARTESİ

..........

01

C.AHİR

1448

10

KASIM-2026

SALI

..........

01

RECEB

1448

10

ARALIK-2026

PERŞEMBE

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

01

RECEB

1448

10

ARALIK -2026

PERŞEMBE

REGAİB KANDİLİ
Eskişehir bayram namazı saati! 2026 Eskişehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?