Trend Galeri Trend Yaşam Eskişehir sahur vakti 2026: Eskişehir İmsakiye ile iftar vakti

Eskişehir sahur vakti 2026: Eskişehir İmsakiye ile iftar vakti

2026 yılı Ramazan ayının gelişiyle birlikte Porsuk Çayı kıyısından mahalle aralarına kadar her yerde tatlı bir telaş başladı. "İlk iftar ne zaman?" ve "Eskişehir sahur saati kaçta bitiyor?" soruları, ilk oruç gününde on binlerce şehir sakininin gündemini oluşturuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı güncel imsakiye verileri doğrultusunda Odunpazarı, Tepebaşı ve diğer tüm ilçelerin namaz saatleri netlik kazandı. İşte Eskişehir iftar saati, sahur (imsak) vakti ve teravih namazına dair tüm güncel detaylar.

Giriş Tarihi: 18.02.2026 13:44 Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 13:45
Eskişehir sahur vakti 2026: Eskişehir İmsakiye ile iftar vakti

Eskişehir, 2026 Ramazan ayına 18 Şubat Çarşamba akşamı kılınacak ilk teravih namazının huzuruyla merhaba diyor. Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre, vatandaşlar 19 Şubat sabahı yılın ilk sahuruna kalkarak oruç ibadetine niyet edecekler. Mevsimin getirdiği gün uzunluğu farkları sebebiyle, ay boyunca iftar ve sahur saatlerinde yaşanan dakikalık değişimler, vatandaşların günlük planlarını şekillendirecek. Bu noktada Eskişehir imsakiyesi tüm inananlar için 29 günlük bir manevi yol haritası sunuyor.

Eskişehir sahur vakti 2026: Eskişehir İmsakiye ile iftar vakti

ESKİŞEHİR SAHUR (İMSAK) VAKTİ VE ORUÇ BAŞLANGICI

Sahur bereketinin sona erip niyetlerin edildiği ve sabah ezanının okunduğu "imsak" vakti, Eskişehir için 19 Şubat sabahı saat 06:16 olarak belirlendi.

Vatandaşların bu saat itibarıyla yeme ve içmeyi keserek oruca başlamış olmaları gerekiyor.

Eskişehir sahur vakti 2026: Eskişehir İmsakiye ile iftar vakti

ESKİŞEHİR İFTAR VAKTİ VE AKŞAM EZANI SAATİ

Eskişehir genelinde Ramazan ayının ilk günü olan 19 Şubat 2026 Perşembe tarihinde akşam ezanı saat 18:45'te okunacak.

Batı komşularına göre orucunu birkaç dakika daha erken açacak olan Eskişehir'de, ilk iftar sofraları bu saatte yapılacak dua ile başlayacak.

Eskişehir sahur vakti 2026: Eskişehir İmsakiye ile iftar vakti

2026 ESKİŞEHİR RAMAZAN İMSAKİYESİ VE KADİR GECESİ

İslam alemi için "bin aydan daha hayırlı" olan Kadir Gecesi, 2026 yılında 16 Mart Pazartesi gününü 17 Mart Salı'ya bağlayan gece idrak edilecek. Eskişehir'de bu kutsal gecede iftar saati 19:12 olarak kayıtlara geçerken, camilerde hatim duaları ve kandil özel programları düzenlenecek. İşte gün gün sahur ve iftar saatleri:

Eskişehir 29 Günlük İmsakiye 2026 Takvimi için tıklayın

Eskişehir sahur vakti 2026: Eskişehir İmsakiye ile iftar vakti

KİMLER ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜDÜR?

Oruç Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olanlara farzdır. (Kâsânî, Bedâ'i, 2/87) Oruç tutmakla yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde yolculuk, hastalık, yaşlılık, gebe veya emzikli olmak gibi bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. Bu kişilerin mazeretleri geçici ise daha sonra kaza etmeleri, ölünceye kadar kalıcı ise her bir gün için bir fidye vermeleri gerekir.

Diğer yandan kadınların hayız ve nifas halinde oruç tutmaları haramdır, bu şekilde tuttukları oruç geçersiz olur. Bu hallerinde tutamadıkları oruçları daha sonra kaza etmeleri gerekir.

Eskişehir sahur vakti 2026: Eskişehir İmsakiye ile iftar vakti

Oruç tutmakla yükümlü olmamakla birlikte, ergenlik çağına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını istemiştir. (Ebû Dâvûd, Salât, 26 [494-495]; Tirmizî, Salât, 299 [407])

Eskişehir sahur vakti 2026: Eskişehir İmsakiye ile iftar vakti