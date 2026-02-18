Eskişehir sahur vakti 2026: Eskişehir İmsakiye ile iftar vakti

2026 yılı Ramazan ayının gelişiyle birlikte Porsuk Çayı kıyısından mahalle aralarına kadar her yerde tatlı bir telaş başladı. "İlk iftar ne zaman?" ve "Eskişehir sahur saati kaçta bitiyor?" soruları, ilk oruç gününde on binlerce şehir sakininin gündemini oluşturuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı güncel imsakiye verileri doğrultusunda Odunpazarı, Tepebaşı ve diğer tüm ilçelerin namaz saatleri netlik kazandı. İşte Eskişehir iftar saati, sahur (imsak) vakti ve teravih namazına dair tüm güncel detaylar.