Esra Ezmeci "kader değil" diyerek uyardı: Hep yanlış insanları seçmenizin altında yatan korkunç sebep!
Dışarıdan sakin ve güçlü görünen birçok insanın iç dünyasında, geçmiş kararlar ve suskunluklar nedeniyle bitmeyen bir iç hesaplaşma yaşanıyor. Tekrar eden ilişkiler, tükenmişlik ve iç huzursuzluğun arkasında kaderden çok, insanın kendini affedememesi ve içsel barışını kuramaması yatıyor.
Giriş Tarihi: 17.01.2026 09:25
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 09:27