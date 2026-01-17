Esra Ezmeci "kader değil" diyerek uyardı: Hep yanlış insanları seçmenizin altında yatan korkunç sebep!

Kendinle barışmak, geçmişteki seni bugüne taşımak değil; ona saygıyla bakıp yerinde bırakabilmektir. "Ben elimden geleni yaptım" diyebilmektir. Belki mükemmel değildi ama gerçekti. Bu barış sağlandığında insan değişir. Daha az savunur kendini. Daha az açıklama yapma ihtiyacı hisseder. Çünkü artık içeride bir kavga yoktur. İç kavga bittiğinde, dış dünya da sakinleşir. İnsan her şeyi kişisel algılamaz. Her sessizliği terk edilme sanmaz. Her mesafeyi reddedilme gibi yaşamaz. Çünkü artık kendini terk etmiyordur. Ve insan kendini terk etmeyi bıraktığında, başkalarıyla olan ilişkileri de başka bir yere evrilir. Daha gerçek, daha sade, daha yorulmadan... İnsan hayatında birçok şey yaşar. Yanlış kararlar, yanlış insanlar, yanlış zamanlar...