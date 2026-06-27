Esra Ezmeci'den ezber bozan uyarı: "Bizi insanlar değil onlara yüklediğimiz anlamlar yoruyor"

ANLAMI DEĞİŞTİRMENİN PRATİK YOLLARI VAR

- Her şeyden önce durup düşünün: "Bu kişiye yüklediğim anlam doğru mu? Kanıtım ne? Başka nasıl açıklanabilir?" Bu basit soru bile rahatlatır.

- Karşıdakinin yerine kendinizi koyun. Onun da kendi sorunları, yorgunluğu var. "Ben olsam nasıl hissederdim?" diye sormak yardımcı olur.

- Sınırlar koymayı öğrenin. Bazı insanlar gerçekten çok yorucu olabilir. O zaman "Bu konuyu konuşmayalım" demek gerekir. Bu saygı çerçevesinde yapılınca ilişki bozulmaz, aksine korunur.

- Her gün birkaç dakika sessizce oturun, aklınıza gelen düşünceleri izleyin. Hemen inanmayın. Düşünceler gelip geçer, hepsine takılmak zorunda değiliz.

- Spor yapmak, yürüyüşe çıkmak, sevdiğiniz insanlarla kaliteli vakit geçirmek de yardımcı olur.

- Uyku düzeniniz bozulursa anlam yüklemeler artar. İyi uyuyun.

- Günlük tutmak faydalı. Akşam "Bugün kime ne anlam yükledim, bu bana iyi geldi mi?" diye yazın.

Zamanla farkındalığınız artar.

- Kendinizi tanımak en önemli adım. Hassas noktalarınızı bilirseniz başkalarına kolay kolay anlam yüklemezsiniz.

- Sağlıklı ilişkiler kurun. Gerçek dostlar, sizi anlayan insanlar yorgunluğu azaltır. Kendinize nazik olun.

- Çocuklarınıza da bu yaklaşımı öğretin. Onlar küçükken "Bu arkadaşın davranışı ne anlama geliyor, başka nasıl bakabiliriz?" diye sorun. Gelecekte daha az yorulurlar.



