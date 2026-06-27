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Esra Ezmeci'den ezber bozan uyarı: "Bizi insanlar değil onlara yüklediğimiz anlamlar yoruyor"
Esra Ezmeci'den ezber bozan uyarı: "Bizi insanlar değil onlara yüklediğimiz anlamlar yoruyor"
Günlük hayatta bizi yoran şey çoğu zaman insanların davranışları değil, o davranışlara yüklediğimiz anlamlar. Bir bakıştan, bir mesaja geç verilen cevaptan ya da sosyal medyada gördüğümüz bir paylaşımdan yola çıkarak kurduğumuz hikayeler ilişkilerimizi ve ruh halimizi etkiliyor. Peki zihnimizdeki bu yorumlar hayatımızı nasıl şekillendiriyor?
Giriş Tarihi: 27.06.2026 10:26
Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 10:28