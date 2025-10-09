Trend Galeri Trend Yaşam Eşref Rüya 17. Bölüm izle: "Nefes Kesen Gürdal'ı Kurtarma Operasyonu!" Eşref Rüya yeni bölüm nereden izlenir?

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, 17. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Yeni bölümde yaşanacak sürpriz gelişmeler ve karakterler arasındaki gerilim, diziseverlerin merakını artırıyor. İşte Eşref Rüya 17. bölümü izleme bağlantısı ve öne çıkan detaylar…

Dram ve heyecan dolu hikayesiyle dikkat çeken Eşref Rüya, 17. bölümüyle ekranlarda yerini alıyor. Son bölümde yaşanan çarpıcı olayların ardından izleyiciler, yeni bölümde neler olacağını büyük bir ilgiyle takip ediyor. İşte Eşref Rüya son bölüm izleme linki ve ayrıntılar…

EŞREF RÜYA 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gürdal'ı Kadir'in elinden kurtarmak için büyük riskler alan Eşref, bu sefer Rus mafyasının hedefi haline gelir. Irmak ise, Gürdal'ın yerini öğrenmek uğruna canını ortaya koymaya hazırdır. Dinçer'in manipülasyonları sonucu kafası iyice karışan Nisan, Eşref'in Afra'nın ölümünden sorumlu olabileceğine giderek inanmaya başlar.

Eşref, bir yandan ekiple beraber Gürdal'ı bulmaya çalışırken, diğer yandan kendisine atılan iftiraların kaynağını araştırır. Nisan kardeşinin cinayetindeki sorumluları bulmak için yılmadan çabalarken Eşref de hem adını temize çıkarmak hem de Gürdal'ı kurtarmak için her şeyini ortaya koymaya hazırdır.

EŞREF RÜYA SON BÖLÜM İZLE

Kanal D'nin, yapımını Tims&B'nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan dizisi 'Eşref Rüya' yeni bölümüyle her Çarşamba ekrana geliyor.

Eşref Rüya yeni bölümü aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/esref-ruya

