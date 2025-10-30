Trend Galeri Trend Yaşam Eşref Rüya 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır? Kanal D ile Eşref Rüya fragmanı bekleniyor!

Kanal D'nin Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i buluşturan dizisi Eşref Rüya, aşk, aksiyon ve intikam dolu hikayesiyle Çarşamba akşamları ekranlara gelmeye devam ediyor. 20. bölümüyle ekrana gelen ve büyük olayların yaşandığı finaliyle merak uyandıran dizide, gözler şimdiden bir sonraki haftanın gelişmelerine çevrildi. İzleyenler,n merak ettiği tek soru: Eşref Rüya 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 30.10.2025 06:32
Eşref Rüya, 20. bölümüyle izleyiciye soluksuz anlar yaşattı. Özellikle Eşref'in Kadir'e karşı meydan okuması ve aşkı Rüya'nın peşinde attığı tehlikeli adımlar, dizinin hayranlarını adeta bir sonraki haftaya kilitledi. 20. bölümün sona ermesiyle birlikte, izleyiciler, Eşref Rüya 21. Bölüm fragmanının peşine düştü. Peki, Eşref ve Nisan'ın hayatı 21. bölümde nasıl bir yöne evrilecek?

EŞREF RÜYA 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ile takip edilen Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Dinçer, Eşref'in tuzağına düşmüş, çaresizce bir sonraki hamlesini hesaplar. Ancak Eşref'in gizli hayranıyla yüzleşmesine anlar kala hangarda gerçekleşecek bir patlama, herkesin planlarını alt üst eder.

Kadir, operasyonunu yönetmek için yeni bir mekan arayışına girdiğinde, Eşref artık ona 'dur' demenin vakti geldiğini anlar. Kadir'in itibarını sarsacak büyük bir hamle yapan Eşref, aynı zamanda piyasayı yasadışı maddelerden temizlemek için verdiği mücadelede yeni düşmanlarla karşı karşıya kalır.

Bu sırada klibiyle konuşulmaya başlayan Nisan, Dinçer'e karşı içinde beliren şüphelerin üzerine gitmekte kararlıdır.

