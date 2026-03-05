Trend Galeri Trend Yaşam EŞREF RÜYA 36. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kanal D Eşref Rüya yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Kanal D'nin dizisi Eşref Rüya 36. bölüm için fragmanı diziyi sevenler tarafından araştırılıyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı yapımda, son bölümde yaşanan gelişmeler izleyicilerin ilgisini çekmişti. Yeni bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağı ise merak konusu oldu.

Kanal D'de yayımlanan Eşref Rüya'nın 36. bölüm fragmanı henüz izleyiciyle buluşacak. 35. bölümdeki olayların ardından dizideki gelişmeler dikkat çekti. Yeni bölüm tanıtımının yayınlanmasıyla birlikte karakterlerin yaşayacağı sürprizler de netleşecek. İşte yeni bölümle ilişkin detaylar...

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşref Rüya 35. bölümüyle ekrana geldi, Dizinin 36. bölüm fragmanı ise Kanl D resmi sitesi aracılığıyla paylaşılıyor.

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/esref-ruya

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Eşref, Nisan'ın muhbirliğini öğrenince büyük bir yıkım yaşasa da onun güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapar. Nisan başından geçen her şeyi Eşref'e açıklasa bile uğradığı ihanet, Eşref'in kalbinde yara açar.

Polisler tarafından etrafları sarıldığında kritik bir yol ayrımında kalan Eşref, herkesi şoke edecek bir hamle yapar.

Eşref'in yokluğunda otoriteyi yeniden sağlamaya çalışan Kadir, Yaşar'dan cezbedici bir teklif alır. Yeni kuracağı düzende nihai gücü elinde bulundurmak isteyen Yaşar ise kaleyi içten fethetmenin yollarını arar.

