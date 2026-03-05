Trend
EŞREF RÜYA 36. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kanal D Eşref Rüya yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?
Kanal D'nin dizisi Eşref Rüya 36. bölüm için fragmanı diziyi sevenler tarafından araştırılıyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı yapımda, son bölümde yaşanan gelişmeler izleyicilerin ilgisini çekmişti. Yeni bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağı ise merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 05.03.2026 00:20