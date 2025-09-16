Trend
Eşref Rüya ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? Kanal D yayın akışı ile Eşref Rüya 2. sezon oyuncu kadrosu
Eşref Rüya 2. sezonuyla ekranlara geri dönüyor; hikayesi devam eden derin çatışmalar, güç savaşı ve aşk üçgeni izleyiciyle buluşuyor. Yeni sezonunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Büşra Develi gibi isimlerin yer aldığı kadrosuyla yine Kanal D ekranlarında olacak dizinin yeni sezon oyuncu kadrosu da merak edilenler arasında. Peki; Eşref Rüya ne zaman başlıyor, bu hafta var mı?
Giriş Tarihi: 16.09.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 12:01