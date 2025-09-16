Eşref Rüya ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? Kanal D yayın akışı ile Eşref Rüya 2. sezon oyuncu kadrosu

Taner Rumeli kadroya dahil olan bir diğer isim olarak karşımıza çıkıyor. Yeraltı dünyasının en güçlü isimlerinden "İhtiyar" lakaplı mafya babasının en güvendiği adamı olan Dinçer Burçay, görünürde büyük şirketlerin yöneticisi, perde arkasında ise kirli işlerin gözü kara yürütücüsüdür. Zorlu bir çocukluktan çıkıp zenginlik ve güce ulaşan Dinçer, geçmişteki acılarını unutmaz. Onu ayakta tutan tek şey, yıllardır kalbinde taşıdığı intikam arzusudur. Dinçer Burçay'ın zeka dolu hamleleri ve geçmişin yaralarıyla verdiği amansız mücadele, 'Eşref Rüya'nın tüm dengelerini değiştirecek.