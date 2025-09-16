Trend Galeri Trend Yaşam Eşref Rüya ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? Kanal D yayın akışı ile Eşref Rüya 2. sezon oyuncu kadrosu

Eşref Rüya 2. sezonuyla ekranlara geri dönüyor; hikayesi devam eden derin çatışmalar, güç savaşı ve aşk üçgeni izleyiciyle buluşuyor. Yeni sezonunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Büşra Develi gibi isimlerin yer aldığı kadrosuyla yine Kanal D ekranlarında olacak dizinin yeni sezon oyuncu kadrosu da merak edilenler arasında. Peki; Eşref Rüya ne zaman başlıyor, bu hafta var mı?

Giriş Tarihi: 16.09.2025 11:54 Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 12:01
Eşref Rüya bu hafta var mı yok mu sorusu dizi takipçilerinin gündeminde. İkinci sezonda Kanal D ekranlarında yeniden başlayacak yapım yeniden çarşamba akşamları ekranlarda olacak. İlk sezon finalinde yaşananların ardından gelişmeleri ile merak edilen yapıma yeni oyuncular da dahil oldu. Peki; Eşref Rüya ne zaman başlıyor, hangi gün?

EŞREF RÜYA NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU HAFTA VAR MI?

Eşref Rüya dizisinin ikinci sezonu için resmi olarak açıklanan başlama tarihi 17 Eylül 2025, Çarşamba akşamı saat 20.00 olarak belirlendi. Bu dizinin yeni sezon bölümleri Kanal D üzerinden yayınlanacak.

EŞREF RÜYA YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Levent Özdilek "Hıdır Elverdi" karakteri ile diziye dahil oluyor. Geçmişte Yakup Karaşan'la birlikte Yetimler'in kurucu üyelerinden olan Hıdır Elverdi, bir süre sonra örgütün öğretilerine sırt çevirip kendi hayatını kurmayı seçer.

Hapishane zamanlarında Eşref'in arkasını kollayan Hıdır, yeni sezonda Eşref'in hayatındaki en kritik isimlerden biri olacak. Hıdır, Eşref ile Kadir arasındaki çatışmanın seyrine yön vermekle kalmayıp aynı zamanda Yetimler'in kaderinde de önemli bir rol üstlenecek.

Taner Rumeli kadroya dahil olan bir diğer isim olarak karşımıza çıkıyor. Yeraltı dünyasının en güçlü isimlerinden "İhtiyar" lakaplı mafya babasının en güvendiği adamı olan Dinçer Burçay, görünürde büyük şirketlerin yöneticisi, perde arkasında ise kirli işlerin gözü kara yürütücüsüdür. Zorlu bir çocukluktan çıkıp zenginlik ve güce ulaşan Dinçer, geçmişteki acılarını unutmaz. Onu ayakta tutan tek şey, yıllardır kalbinde taşıdığı intikam arzusudur. Dinçer Burçay'ın zeka dolu hamleleri ve geçmişin yaralarıyla verdiği amansız mücadele, 'Eşref Rüya'nın tüm dengelerini değiştirecek.

