Eşref Rüya yeni sezon tarihi açıklandı mı? Eşref Rüya 2. sezon ne zaman başlayacak? Gözler Kanal D’de!

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, sezon arası sonrası ekranlara dönüyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir ile çarşamba akşamları heyecan dolu anlar yaşanacak. Sezon arası sonrası dizinin yeni bölüm tarihi merakla bekleniyor. Peki, Eşref Rüya 2. sezon ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 21.08.2025 12:37 Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 12:37
Eşref Rüya, izleyicisini yeni sezonuyla heyecanlandırmak için gün sayıyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolünde olduğu Kanal D dizisi, çarşamba akşamları ekranlara geliyor. Peki, Eşref Rüya yeni sezon tarihi açıklandı mı? Eşref Rüya 2. sezon ne zaman başlayacak?

EŞREF RÜYA 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşref Rüya'nın yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak Eşref Rüya dizisinin eylül ya da ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

EŞREF RÜYA SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Eşref, Nisan ve Yetimler arasında zor bir karar vermek üzereyken, Rüya'dan gelen haberle sarsılır. Hayatının aşkını bulma umuduyla çıktığı yol, onu şimdiye kadarki en büyük sınavıyla karşı karşıya bırakır.

Liderlik hırsıyla gözü kararan Kadir, kontrolü ele geçirmek için her yolu dener ve önüne çıkan herkesi ezmeye kararlıdır. Çiğdem'le yaptığı iş birliği, Nisan ve Eşref'i tehlikeli bir çatışmanın içine sürükler.

Her şeyin alt üst olduğu bu büyük mücadelede Eşref, sevdiklerini korumak için var gücüyle savaşır. Kanların döküldüğü, ihanetin doruklara ulaştığı ve tüm düzenin alt üst olduğu sezon finalinde, Eşref Rüya'sına kavuşmayı beklerken kabusuyla yüzleşecektir.

