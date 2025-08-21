Trend
Eşref Rüya yeni sezon tarihi açıklandı mı? Eşref Rüya 2. sezon ne zaman başlayacak? Gözler Kanal D'de!
Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, sezon arası sonrası ekranlara dönüyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir ile çarşamba akşamları heyecan dolu anlar yaşanacak. Sezon arası sonrası dizinin yeni bölüm tarihi merakla bekleniyor. Peki, Eşref Rüya 2. sezon ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 21.08.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 12:37