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Etkisi çamaşır suyundan 10 kat daha fazla! Klozetleri tek seferde ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor
Etkisi çamaşır suyundan 10 kat daha fazla! Klozetleri tek seferde ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor
Ev temizliğinde sert kimyasallardan uzak durmak isteyenler için çevre dostu yaşam uzmanı Kate'ten dikkat çeken bir öneri geldi. Kate, çamaşır suyu kullanmadan da tuvaletleri bembeyaz yapmanın ve mikroplardan arındırmanın mümkün olduğunu belirterek doğal bir alternatife dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 02.07.2026 09:48
Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 09:51