Etkisi çamaşır suyundan 10 kat daha fazla! Klozetleri tek seferde ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor

"Harika bir ipucu, tuvaletinizdeki su miktarını azaltan bir fırça kullanarak tuvaletinizi birkaç kez daldırın, ardından sitrik asit ve kaynar olmayan sıcak su ekleyin. Bunu gece boyunca bırakın, tuvaletiniz pırıl pırıl olacaktır."

Kate, "Ayrıca tuvaletinizin dibinde birikenin sadece kireç olduğunu biliyor muydunuz? Çamaşır suyu sadece kireci ağartır, sitrik asit onu çözer" diyor.