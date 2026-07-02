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Etkisi çamaşır suyundan 10 kat daha fazla! Klozetleri tek seferde ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor

Ev temizliğinde sert kimyasallardan uzak durmak isteyenler için çevre dostu yaşam uzmanı Kate'ten dikkat çeken bir öneri geldi. Kate, çamaşır suyu kullanmadan da tuvaletleri bembeyaz yapmanın ve mikroplardan arındırmanın mümkün olduğunu belirterek doğal bir alternatife dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 02.07.2026 09:48 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 09:51
Etkisi çamaşır suyundan 10 kat daha fazla! Klozetleri tek seferde ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor

Banyoda en sık karşılaşılan sorunlardan biri, tuvaletin doğal ürünlerle nasıl temizleneceği oluyor. İşte çamaşır suyuna ihtiyaç duymadan tuvaleti temizlemenin en etkili yöntemi...

Etkisi çamaşır suyundan 10 kat daha fazla! Klozetleri tek seferde ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor

Şaşırtıcı bir şekilde, daha temiz bir tuvaletin anahtarı meyve tabağınızda bulunabilir. Kate bu durumu şöyle açıkladı: " Genellikle limonlarda, portakallarda ve misket limonlarında bulunan ve doğal olarak oluşan organik bir bileşik olan ve kireç tortusu üzerinde harika bir şekilde çalışan sitrik asit kullanıyorum."

Etkisi çamaşır suyundan 10 kat daha fazla! Klozetleri tek seferde ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor

Sitrik asit, tüm narenciye meyvelerinde doğal olarak bulunan zayıf bir asittir. Genellikle bazı gıdalarda tatlandırıcı ve koruyucu olarak kullanılırken, temizlik ürünlerinin üretiminde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

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Etkisi çamaşır suyundan 10 kat daha fazla! Klozetleri tek seferde ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor

Kimyagerler sitrik asit konusunda şu açıklamayı yaptı: "Birçok banyo ve mutfak temizleme solüsyonunun aktif bileşenlerinden biri bu asittir. Metaldeki lekeleri çıkarmak için mükemmeldir, çünkü metalik molekülleri çözünür bir forma bağlayan bir şelatlama maddesi görevi görür. Kireç tortusunu gidermek için kullanılabilir ve şelatlama etkisi onu sert suların arıtılmasında faydalı kılar".

Etkisi çamaşır suyundan 10 kat daha fazla! Klozetleri tek seferde ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor

Kate, tuvaletinize fayda sağlamak için mağazadan alınan sitrik asit ve sıcak suyu nasıl kullanacağınızı açıkladı. Haftada yarım bardak sitrik asit veya "çok fazla kireç birikmimi görüyorsanız" tam bir bardak kullanmanızı önerir.

Etkisi çamaşır suyundan 10 kat daha fazla! Klozetleri tek seferde ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor

"Harika bir ipucu, tuvaletinizdeki su miktarını azaltan bir fırça kullanarak tuvaletinizi birkaç kez daldırın, ardından sitrik asit ve kaynar olmayan sıcak su ekleyin. Bunu gece boyunca bırakın, tuvaletiniz pırıl pırıl olacaktır."

Kate, "Ayrıca tuvaletinizin dibinde birikenin sadece kireç olduğunu biliyor muydunuz? Çamaşır suyu sadece kireci ağartır, sitrik asit onu çözer" diyor.

Etkisi çamaşır suyundan 10 kat daha fazla! Klozetleri tek seferde ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor

SİTRİK ASİTİN DİĞER KULLANIM ALANLARI

Sitrik asit, mutfak ve banyoyu kapsayan bir dizi ev yapımı temiz madde oluşturmak için kullanılabilir.

Etkisi çamaşır suyundan 10 kat daha fazla! Klozetleri tek seferde ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor

BULAŞIK MAKİNESİNİ TEMİZLEYİN

Sitrik asit, ev yapımı bir parlatıcı solüsyonu için mükemmel bir seçenektir. Deterjan kabını bir veya iki çorba kaşığı tozla doldurun ve sıcak bir döngüde çalıştırın.

Etkisi çamaşır suyundan 10 kat daha fazla! Klozetleri tek seferde ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor

KAHVE MAKİNENİZİ DERİNLEMESİNE TEMİZLEYİN

Kahve makinenizi sitrik asit kullanarak temizlemek için, hazneyi suyla doldurun ve birkaç çay kaşığı sitrik asit ekleyin ve ardından çalıştırın.

Etkisi çamaşır suyundan 10 kat daha fazla! Klozetleri tek seferde ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor

YÜZEYLERİ TEMİZLEYİN

Birkaç yemek kaşığı sitrik asidi suyla bir sprey şişesinde birleştirin ve duşunuzun çevresine ve mutfak tezgahlarına püskürtün. Bununla birlikte, hasara neden olabileceğinden, granit gibi doğal taşlarda sitrik asit kullanmaktan kaçınmalısınız.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör