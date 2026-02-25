Trend
Etrafı görünmez duvarlarla çevrili! Türkiye de listede: Pasaportun bile geçmediği "yasaklı" yerler...
Dünyanın en iyi korunan 18 noktası, pasaportunuz olsa dahi sivil girişine tamamen kapalı olmasıyla duyanları hayrete düşürüyor. Hükümet tesislerinden antik kalıntılara kadar uzanan bu listede, Türkiye'den de gizemiyle merak uyandıran bir bölge yer alıyor. Yıllardır insan etkileşiminden saklanan bu yerler, tehlikeli doğal alanlar ve yüksek güvenlikli üsler olarak medeniyete kapılarını kapatmış durumda. İşte vatandaşı olsanız dahi adım atamayacağınız, dünyanın ve Türkiye'nin en esrarengiz yasaklı noktaları...
Giriş Tarihi: 25.02.2026 13:06