Etrafı görünmez duvarlarla çevrili! Türkiye de listede: Pasaportun bile geçmediği "yasaklı" yerler...

Yaklaşık olarak 100 milyon tohum kapasitesine sahip olan tesis; patlama, deprem ve iklim felaketlerine dayanacak şekilde tasarlandı. Tüm buzullar erise bile deniz seviyesinin üzerinde kalacak konumda bulunuyor. Politik sınırların dahi işlemediği bu depoya Kuzey Kore dahi tohum göndermiştir. Depodan bugüne kadar yapılan ilk ve tek resmi çekim ise, iç savaş nedeniyle tohum bankası zarar gören Suriye tarafından gerçekleştirildi.