Etrafı görünmez duvarlarla çevrili! Türkiye de listede: Pasaportun bile geçmediği "yasaklı" yerler...

Dünyanın en iyi korunan 18 noktası, pasaportunuz olsa dahi sivil girişine tamamen kapalı olmasıyla duyanları hayrete düşürüyor. Hükümet tesislerinden antik kalıntılara kadar uzanan bu listede, Türkiye'den de gizemiyle merak uyandıran bir bölge yer alıyor. Yıllardır insan etkileşiminden saklanan bu yerler, tehlikeli doğal alanlar ve yüksek güvenlikli üsler olarak medeniyete kapılarını kapatmış durumda. İşte vatandaşı olsanız dahi adım atamayacağınız, dünyanın ve Türkiye'nin en esrarengiz yasaklı noktaları...

Giriş Tarihi: 25.02.2026 13:06
Dünya, sadece keşfedilmiş topraklarla sınırlı değil; bazen aşırı tehlike, bazen bilimsel zorunluluk, bazen de korunması gereken sırlar nedeniyle insanlığın geri kalanına kapılarını kapatmış bölgelerle dolu. İşte modern haritaların en gizemli, en çok korunan ve "girilemez" etiketiyle işaretlenmiş o 18 noktası…

1. Svalbard Küresel Tohum Deposu – Norveç

Kuzey Kutup Dairesi'nde, Norveç'e bağlı Spitsbergen Adası'nda bir dağın içerisine inşa edilen Svalbard Küresel Tohum Deposu, insanlığın gıda güvenliğini sağlamak için oluşturulmuş en önemli yapılardan biri olmasıyla biliniyor. Küresel bir felakatin baş göstermesi durumunda dünyanın tarımsal çeşitliliğini yeniden ayağa kaldırmayı hedefleyen depoda, gezegendeki neredeyse tüm tarım ürünlerinin yedek tohumları saklanıyor.

Yaklaşık olarak 100 milyon tohum kapasitesine sahip olan tesis; patlama, deprem ve iklim felaketlerine dayanacak şekilde tasarlandı. Tüm buzullar erise bile deniz seviyesinin üzerinde kalacak konumda bulunuyor. Politik sınırların dahi işlemediği bu depoya Kuzey Kore dahi tohum göndermiştir. Depodan bugüne kadar yapılan ilk ve tek resmi çekim ise, iç savaş nedeniyle tohum bankası zarar gören Suriye tarafından gerçekleştirildi.

2. Kuzey Sentinel Adası – Hindistan

Modern dünya ile hiçbir teması olmayan Sentinelli Kabilesi'ne ev sahipliği yapan Kuzey Sentinel Adası, dünyanın en izole yerlerinden biri olmasıyla öne çıkıyor. Kabile üyeleri, avcılık ve toplayıcılık ile yaşamlarını sürdürürken; tarım veya ateş kullanımına dair herhangi bir ize rastlanmamıştr.

1967 yılında ilk temas girişiminden bu yana, ada halkı dış dünya ile iletişimini kesin olarak reddetmeye devam ediyor. Günümüzde bu adaya yaklaşmak dahi yasak ve hayati tehlike taşıyor.

3. Plüton'un Kapısı – Türkiye

Antik Hierapolis kentinde bulunan ve Roma döneminde Plüton'a adandığı düşünülen bu kapı, yüzyıllardır ölümcül etkileriyle biliniyordu. Antik tarihçi Strabon'un anlattıklarına göre, içeri giren hayvanlar anında hayatını kaybediyordu.

1965'te yapılan bilimsel çalışmalar, bu efsanelerin aslında bilimsel bir gerçekliğe dayandığını ortaya çıkardı. Kapının bulunduğu alanda geceleri zeminde biriken yüksek yoğunluklu karbondioksit gazı, küçük canlılar için ölümcül bir gaz gölü oluşturuyor. Şafak vaktinde karbondioksit oranı yüzde 35'e kadar çıkabiliyor.

Antik Roma döneminde girilmesi yasak olan bu kapı, günümüzde yapılan araştırmalar ve kazı çalışmaları sonrasında çevresine güvenli bir yol oluşturularak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

4. Paris Yeraltı Mezarları – Fransa

Paris'in altındaki 274 kilometrelik tünel ağı, 18. yüzyılın sonunda yaklaşık 6 milyon insanın kemiklerinin taşındığı devasa bir yeraltı mezarlığına dönüştürüldü. Günümüzde bu alanın yalnızca çok küçük bir bölümü ziyarete açık.

Geri kalan yüzde 99'luk kısmı ise labirent gibi yapısı nedeniyle halka kapalı. Buna rağmen meraklı kaşifler ve yasa dışı girişim yaparak içeriye girmeye çalışan kişiler zaman zaman özel polis birimleriyle karşı karşıya geliyor.

5. Poveglia Adası – İtalya

Venedik açıklarında yer alan Poveglia Adası, yüzyıllar boyunca veba kurbanlarının sürgün edildiği bir yer oldu. Binlerce insan burada toplu mezarlara gömüldü ya da yakıldı. Rivayete göre adanın toprağının yarısı insan külleriyle kaplı.

1922'de açılan akıl hastanesi ise adanın karanlık geçmişini daha da derinleştirdi. Günümüzde adaya giriş yasak ve ada halk arasında "lanetli" olarak anılıyor.

6. Çernobil Yasak Bölge – Ukrayna

1986'daki nükleer felaket sonrası Çernobil ve çevresi tamamen boşaltıldı. Yüksek radyasyon nedeniyle 30 kilometrelik alan hâlâ yasak bölge statüsünde. Kısa rehberli turlar dışında girişe izin verilmiyor.

7. Queimada Grande Adası – Brezilya

"Yılan Adası" olarak bilinen Queimada Grande, dünyadaki en zehirli yılanlardan biri olan Bothrops insularis türüne ev sahipliği yapıyor. Metrekareye bir yılan düştüğü tahmin edilen adaya giriş tamamen yasak.

8. İlk Çin İmparatoru'nun Mozolesi – Çin

Çin'in ilk imparatoru Qin Shi Huang MÖ 210 yılında ölmesine rağmen mezarı günümüzde hala açılmamıştır.

Eski Çinli tarihçi Sima Qian'ın imparatorun ölümünden yaklaşık bir asır sonra yazdığı bir makalede, mezarın davetsiz misafirleri engellemek için tuzaklarla donatıldığını ve mezarın içine değerli eserler ve olağanüstü bir hazine bırakıldığını ortaya atmıştır.

Toprak Askerler'in bulunduğu alanda yer alan Çin Şi Huang'ın mezarı, günümüzde hala teknolojinin yetersiz kalacağı endişesiyle hâlâ açılmamıştır.

9. 51. Bölge – ABD

Nevada Çölü'ndeki bu askeri tesis, yıllarca ABD hükûmeti tarafından inkâr edildi. Günümüzde test alanı olarak kullanıldığı bilinse de UFO söylentileri nedeniyle gizemini koruyor. Giriş kesinlikle yasak.

10. Surtsey Adası – İzlanda

1963'te volkanik patlamalarla oluşan Surtsey Adası, insan etkisi olmadan bir ekosistemin nasıl geliştiğini gözlemlemek için kullanılıyor. Adaya yalnızca çok sınırlı sayıda bilim insanı girebiliyor.

11. Niihau Adası – Hawaii

"Yasaklı Ada" olarak bilinen Niihau, 1864'ten beri özel mülk. Günümüzde yalnızca özel izinle giriş yapılabiliyor. En ünlü ziyaretçilerin bile adaya inişi reddedildi.

12. Lascaux Mağaraları – Fransa

17 bin yıllık mağara resimlerinin bulunduğu Lascaux, ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle geri dönülemez zararlar gördü. Bu yüzden 1963'te tamamen kapatıldı.

13. Vatikan Gizli Arşivleri – Vatikan

85 kilometrelik raflara yayılan arşivlerde yüzyıllara ait kritik belgeler bulunuyor. Yalnızca özel izne sahip araştırmacılar girebiliyor.

14. North Brother Adası – ABD

Tifo Mary'nin izole edildiği ada, günümüzde kuş barınağı olarak korunuyor. Halkın girişi yasak.

15. Fukuşima Yasak Bölge – Japonya

2011'deki nükleer felaket sonrası tahliye edilen bölgeye giriş hâlâ büyük ölçüde yasak.

16. Ise Tapınağı – Japonya

Şinto dininin en kutsal yapılarından biri olan tapınağa yalnızca din adamları ve imparatorluk ailesi girebiliyor.