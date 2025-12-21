EV HANIMLARINA EMEKLİLİKTE SON DURUM: Ev kadınlarına emeklilik çıkacak mı, şartları neler?

Hükümetin aile yapısını güçlendirmeye yönelik hazırladığı yeni düzenlemeler arasında yer alan ev hanımlarına emeklilik çalışması, kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, yaptığı açıklamalarda konuya ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.Bu kapsamda gözler; düzenlemenin ne zaman hayata geçirileceğine, hangi şartları kapsayacağına ve sürecin hangi aşamada olduğuna çevrildi.Peki ev hanımlarına emeklilik şartları nasıl olacak, düzenleme ne zaman çıkacak?

Giriş Tarihi: 21.12.2025 21:36
Ev hanımlarına yönelik emeklilik düzenlemesi, TBMM'ye sunulması planlanan geniş kapsamlı reform paketinin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği çalışmanın, aile yapısını desteklemeye yönelik adımlar kapsamında hayata geçirilmesi hedefleniyor.Ev kadınlarına emeklilik düzenlemesinde şartlar, ödeme sistemi ve ne zaman hayata geçirileceği en merak edilen konular arasında. İşte detaylar....

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ GÜNDEMDE

Nüfus artış hızındaki düşüşe karşı aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında, ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi öne çıkıyor. Başkan Erdoğan'ın daha önce müjdesini verdiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ise hazırlıkların sürdüğünü açıkladığı proje, araştırılıyor.

Bakan Işıkhan konuyla ilgili mayıs ayında TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı:

"Ev kadınlarının emekliliğine yönelik bir çalışmamız var. Bunu da inşallah haziran veya temmuz ayında altyapısını hazırladıktan ve teknik analizini yaptıktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na getireceğiz. İçeriği daha netleştirilmedi.Çünkü bir analiz yapmamız gerekiyor.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER OLACAK?

Ev hanımlarına yönelik emeklilik düzenlemesine ilişkin çalışmalar sürerken, şartların kapsamlı bir değerlendirme sonucunda netleştirilmesi bekleniyor. Çalışmanın son aşamasına gelinirken; aile durumu, çocuk sayısı, bakım yükümlülükleri ve hizmet süresi gibi kriterlerin dikkate alınacağı ifade ediliyor.

Yapılacak incelemelerin ardından, ev hanımlarına emeklilik sistemine dair başvuru koşulları ve uygulama detaylarının kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ev kadınlarına emeklilik düzenlemesine ilişkin sürece dair takvim merak edilirken, Bakan Işıkhan çalışmanın 2028 yılı öncesinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtmişti. Konuya ilişkin yeni adımlar ve resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

