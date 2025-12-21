EV HANIMLARINA EMEKLİLİKTE SON DURUM: Ev kadınlarına emeklilik çıkacak mı, şartları neler?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİKTE SON DURUM: Ev kadınlarına emeklilik çıkacak mı, şartları neler?

Hükümetin aile yapısını güçlendirmeye yönelik hazırladığı yeni düzenlemeler arasında yer alan ev hanımlarına emeklilik çalışması, kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, yaptığı açıklamalarda konuya ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.Bu kapsamda gözler; düzenlemenin ne zaman hayata geçirileceğine, hangi şartları kapsayacağına ve sürecin hangi aşamada olduğuna çevrildi.Peki ev hanımlarına emeklilik şartları nasıl olacak, düzenleme ne zaman çıkacak?

Giriş Tarihi: 21.12.2025 21:36