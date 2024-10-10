Evcil hayvanınızın mutsuz olduğunu gösteren en net işaret! Sakın görmezden gelmeyin...

Evcil hayvan beslediğinizde adeta aileniz yeni bir üye katmış oluyorsunuz. Ailenizin bir parçası olarak gördüğünüz evcil hayvanlarınızın her daim sağlıklı ve mutlu olması oldukça önemlidir. Beraber vakit geçirmekten hoşlandığınız ve çok sevdiğiniz evcil hayvanınızın yapmış olduğu bazı hareketler ise sizlere gönderdiği bir sinyal olabilir. Konu ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bir köpek eğitmeni önemli bilgiler verdi.