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Evcil hayvanınızın mutsuz olduğunu gösteren en net işaret! Sakın görmezden gelmeyin...

Evcil hayvan beslediğinizde adeta aileniz yeni bir üye katmış oluyorsunuz. Ailenizin bir parçası olarak gördüğünüz evcil hayvanlarınızın her daim sağlıklı ve mutlu olması oldukça önemlidir. Beraber vakit geçirmekten hoşlandığınız ve çok sevdiğiniz evcil hayvanınızın yapmış olduğu bazı hareketler ise sizlere gönderdiği bir sinyal olabilir. Konu ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bir köpek eğitmeni önemli bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 10.10.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 10:56
Evcil hayvanınızın mutsuz olduğunu gösteren en net işaret! Sakın görmezden gelmeyin...

Bir köpek eğitmeni sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bir paylaşımda evcil hayvanınızın mutlu olup olmadığına dair önemli sinyalleri paylaştı. İşte detaylar…

Evcil hayvanınızın mutsuz olduğunu gösteren en net işaret! Sakın görmezden gelmeyin...

SARILDIĞINIZDA BU HAREKETİ YAPIYORSA

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan köpek eğitmeni, evcil hayvanın vermiş olduğu bir sinyali aslında birçok kişinin yanlış anladığını ifade etti.

Evcil hayvanınızın mutsuz olduğunu gösteren en net işaret! Sakın görmezden gelmeyin...

Eğitmen ilk olarak köpeğinin yanına oturdu ve ona sarılarak kafasının yan tarafına minik bir öpücük kondurdu.

Evcil hayvanınızın mutsuz olduğunu gösteren en net işaret! Sakın görmezden gelmeyin...

Eğitmen köpeğe sarılmak için eğildiğinde köpek ilk olarak sahibine baktı sonrasında ise bakışlarını kaçırdı.

Evcil hayvanınızın mutsuz olduğunu gösteren en net işaret! Sakın görmezden gelmeyin...

Eğitmenin ifadelerine göre, köpeği öptükten sonra köpeğin kendi dudaklarını yaladığını söyledi ve ona tekrar sarılmak istediğinde köpek, dikkatini sahibine verdi ve onu yalamaya başladı.

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